Independiente empató con Platense y es líder del torneo junto a Racing

Independiente necesitaba quedarse con el triunfo para subirse a la cima de la tabla de posiciones de la Liga Profesional en soledad. A pesar de que se recuperó luego de estar en desventaja en el marcador, no tuvo la energía ni las armas suficientes para lastimar a su rival y finalmente empató 1-1 ante Platense en Vicente López en el partido válido por la cuarta fecha del torneo. Con este resultado, el Rojo comparte el liderazgo del certamen con su clásico rival, Racing.

La apertura del marcador llegó a los 28 minutos del primer tiempo. El Calamar se puso en ventaja en una jugada en la que Augusto Schott le robó una pelota a Sebastián Palacios en su campo y luego cedió para Facundo Curuchet, que avanzó por la derecha. El lateral terminó en posición de 9 y recibió el centro de su compañero para empujarlo a la red.

Pero Independiente iba a lograr la igualdad antes del descanso. A los 38′, Andrés Roa se lució con un estupendo disparo desde afuera del área que se desvió apenas en un defensor y se convirtió en el 1-1. La primera parte iba a terminar con polémica por un penal de Mauro Bogado sobre Fabricio Bustos que el árbitro Pablo Abal no advirtió.

Tras el empate, Independiente comparte la cima del torneo con Racing

Ya en la segunda parte, los de Julio César Falcioni tuvieron algo más de iniciativa, pero no lograron encontrar un circuito aceitado como para llegar al área de enfrente con claridad. Aún así, apretaron sobre el final y estuvieron cerca de quedarse con los tres puntos, pero la gran actuación del arquero Luis Ojeda lo evitó.

De esta manera, Independiente suma ocho puntos y se ubica en lo más alto de la tabla de posiciones junto a Racing. Justamente, la Academia será el próximo rival del Rojo en una nueva edición del clásico de Avellaneda. El encuentro se disputará el próximo domingo, desde las 20.15, en el estadio Libertadores de América.

Platense, por su parte, no logra levantar cabeza en el certamen. Tiene solo dos unidades y se hunde en el fondo de la clasificación. Aunque en este torneo no habrá descensos, el equipo de Leonardo Madelón está obligado a engrosar su promedio para no sufrir el año que viene.

Formaciones:

Tabla de posiciones: