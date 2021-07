La “Scaloneta” por encima de Dios y el día que Alejandro Fantino vaticinó el éxito de Argentina

La historia que subió Alejandro Fantino

Aunque hoy es todo alegría y felicidad, durante el proceso Lionel Scaloni debió soportar varias críticas debido a su nula experiencia previa como director técnico. El joven entrenador, tras ser tercero en la anterior Copa América, ahora hizo historia al cortar una sequía de 28 años sin títulos con la Selección Mayor al levantar el trofeo en el mismísimo Maracaná y ante Brasil, el clásico rival.

Uno de los más acérrimos defensores del oriundo de Pujato, Santa Fe, fue Alejandro Fantino. El conductor televisivo, en cada oportunidad que tuvo, criticó con dureza a los colegas que tenían en su mira a Scaloni. Un claro ejemplo fue la historia que subió en medio de los festejos por la obtención de la decimoquinta Copa América para Argentina.

El hombre de ESPN subió una gráfica que tiene a la “Scaloneta” (como es popularmente denominado el equipo albiceleste) por encima de Dios. Luego aparece la “Especie humana” y finaliza con el Submundo.

El respaldo de Fantino hacia Scaloni fue tan grande que vaticinó su éxito antes del inicio de la competencia. Luego de la igualdad 2 a 2 ante Colombia por las Eliminatorias Sudamericanas, el conductor sostuvo que Argentina iba a llegar a la final de la Copa América. Ese día el conjunto nacional comenzó arriba en el marcador gracias a los tantos de Cuti Romero y Leandro Paredes, pero en el complemento aparecieron Luis Muriel y Miguel Borja (en el minuto 94) para nivelar las acciones.

El día que Fantino vaticinó el éxito de Scaloni

“Voy a decir lo que siento de Scaloni. Scaloni, no se te ocurra moverte un ápice de donde estas. Este es el camino. Seguí así, nada muevas. Dejá que los boludos te peguen, hablen. Tenés el 90 por ciento periodismo deportivo tirando bombas. Quiere decir que vas bien. El problema sería que esté el 90 por ciento hablando bien de vos. Como tenés el 90 por ciento en contra, estás bien, estás bien rumbeado. Esto es como el tero, que canta cuando tiene los huevos lejos para errar al que está buscando el nido. Vos tenés que hacer lo mismo con el periodismo deportivo. Cuando el periodismo deportivo dice que estás jugando bien, es porque estás jugando para el orto. Y cuando el periodismo deportivo te ataca, es porque estás jugando bien”, manifestó en ESPN FShow.

Y luego, añadió: “Ahora estás medio criticado. Dale para adelante, papá. No muevas nada, porque vas a estar, yo creo, en la final de la Copa América. Después, si la ganás o no la ganás, son cuestiones. Seguí así. Hoy fallaron en dos y empataron 2 a 2 el partido. Podían ganarlo 4 a 1. No se te ocurra cambiar al 5. Dejalo a Paredes ahí. Están diciendo que Argentina necesita un 5 de marca, que sin cinco no se puede jugar. Jugá así, Lionel. Encontraste al Cuti Romero, que es un crack. Espero que no tenga nada muscularmente y pueda llegar a la Copa América. Encontraste más o menos una defensa parada. El miedo creo que está bien, y que te voy a decir arriba de Messi, que ahora sí me empezaron a dar ganas, no de defenderlo, porque no necesita que lo defienda, pero como le están empezando a pegar diciendo que hoy jugó para 5 puntos... ¡Qué va a jugar para 5 puntos! ¿Me están cargando? Si Messi jugó para 5 puntos, ¿cuánto jugó Cuadrado, Rectángulo, no sé cómo se llama el que juega en Colombia? Jugó para menos 5, si Messi jugó 5 puntos. Si cada vez que toca la pelota es trifásica. Por eso, seguí así Lionel, no te muevas. Para el frente, para adelante, vas bien. Dejá que te maten. Todo lo que hiciste hasta ahora está bien. Los que convocaste, te sacaste de encima los que te tenías que sacar de encima. Lo único, tenés que hacer fuerza para que Mascherano no quiera volver a jugar al fútbol. Porque viste que desde que se retiró la Selección es otra cosa. Hasta energéticamente es otra cosa. Lavezzi y él. Fluye. No sé porqué, pero fluye. Messi está bien, todo fluye a su alrededor. Juega bien Montiel. El arquero es un crack. El Dibu Martínez es un crack. Así, papá. No muevas nada. Seguí así, no toques nada. Te va a ir bien. Vas a meterte en la final de la Copa América. Seguí así, no muevas. Y dejá que te sigan pegando. Ahora es momento de bancarlo”.

