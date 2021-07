Un vaticinador mensaje, qué debía hacer si se lesionaba y el “la tenés adentro” a Toti Pasman: las confesiones de la esposa de Ángel Di María

La esposa de Di María le contestó a Toti Pasman

La vida da revancha. Tardó demasiado y tuvo que comerse varios sinsabores (fue subcampeón en el Mundial de Brasil 2014 y las Copa América de Chile 2015 y Estados Unidos 2016), pero finalmente Ángel Di María consiguió ese tan esquivo título con la Selección Mayor (con Argentina también ganó un Mundial Sub 20 y la medalla de oro en Beijing 2008).

Tras un exquisito pase de Rodrigo De Paul desde su propio campo, el hombre del Paris Saint Germain mostró toda su calidad para sorprender a Ederson Moraes con una definición similar a la que hizo con la camiseta albiceleste hace 13 años. Di María copió su obra de arte, la cual significó el tanto de la victoria ante Nigeria en la final de los Juegos Olímpicos. En esa cita también dijeron presente Lionel Messi y el Kun Agüero.

La esposa de Di Maria cuenta que le anticipó el gol que iba a hacer

Jorgelina Cardoso, esposa del futbolista, publicó en su cuenta de Instagram un vaticinador mensaje. “ ¿Vos te imaginás ir empatando y que entres y hagas el gol de la victoria y encima picadito como la final contra Nigeria? Bueno, me voy en pelotas a París jajaja”, le escribió. ¿La respuesta del deportista? “Y si soy titular puede pasar también amor. Todo puede pasar. Sólo Dios sabe todo”.

En diálogo con TyC Sports, la pareja del “Man of the match” valoró todo el esfuerzo que hizo el rosarino para llegar a la gloria: “Me fui a festejar con la gente al Monumento a la Bandera, una locura. Es mi cumpleaños también. Así que fue una locura. Hablé con él, estaba feliz. Se reía, lloraba, no se entendía nada porque estaba en el Monumento. Yo le mostraba a la gente también. Una locura todo. Se merecía muchísimo esto, él estaba castigado. Y ustedes lo saben”. Y luego, añadió: “Nunca bajó los brazos. Dijo que si tenía que ir al banco iba, o si tenía que jugar 10 minutos. Estaba enojado cuando no fue convocado porque sabía que tenía algo para dar. El no responde en las notas, lo hace en la cancha”.

El mensaje de Jorgelina Cardoso a Ángel Di María antes de la final

Jorgelina, al ser consultado al momento que quedó tendido en el piso agarrándose su tobillo, develó qué le pidió a Ángel en caso de que se lesiorana: “Ya le dije que si le pasaba algo que siga jugando dolorido. Que se infiltre y salga a jugar. Casi me muero, no podía ser. Pobre, es increíble. Por suerte salió y todo bien”.

Cardoso también utilizó sus redes sociales para contestarle con dureza al periodista Toti Pasman, al subir un video en el que le pide de rodillas a Lionel Scaloni que no coloque más a Di María como titular en la Selección. A estas historias las acompañó con diversos emojis de risas y lo remató con la famosa frase que le dedicó Diego Maradona al periodista: LTA (La tenés adentro).

“Yo me quiero poner de rodilla, como hincha de la selección. Le pido a Scaloni que no lo pongas más a Di María como titular. ¿Qué hicimos los hinchas para ver 13 años seguidos a Di María de titular? Por favor Scaloni, no lo pongas más. Lo sacás y te pone cara de culo. Lo llamaste de nuevo por sus declaraciones y porque lo quiere Messi, pero por favor. Con respeto, es un crack, es millonario, pero por favor, de titular no más. No más Di María”, fue la súplica del conductor del Show del Fútbol que levantó la polémica.

