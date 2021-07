Oficializaron la programación de la primera fecha de la Liga Profesional: Boca abrirá el torneo

Imagen del último duelo entre Unión y Boca en Santa Fe, por la Copa de la Liga

El fútbol argentino de élite volverá a la acción el viernes 16 de julio, con la primera fecha de la Liga Profesional. Luego de dos certámenes con formato de Copa, regresa el certamen todos contra todos, a una rueda, en este caso, de 25 fechas. Y el encargado de dar el puntapié inicial será Boca Juniors, quien desde las 19 horas visitará a Unión en Santa Fe.

Así lo publicó la Liga a través de sus redes sociales, junto con la programación completa de la primera jornada. ¿Por qué el Xeneize debutará en un día tan poco habitual? Es que el martes previo se medirá ante Atlético Mineiro por los octavos de final de la Copa Libertadores. Y el martes 20, el posterior, visitará al elenco de Belo Horizonte.

River Plate, en tanto, tendrá su presentación el domingo 18 desde las 18 frente al campeón vigente, Colón, en el Monumental. Racing visitará a Vélez el sábado 17 desde las 20.15. San Lorenzo e Independiente formarán parte de la programación dominical. El Ciclón se medirá desde las 15.45 ante Arsenal en el Viaducto. Y el Rojo bajará la persiana del día contra Argentinos Juniors en Avellaneda.

LA PROGRAMACIÓN COMPLETA

Viernes 16 de julio

19.00 Unión – Boca

21.15 Sarmiento – Estudiantes





Sábado 17 de julio

13.30 Aldosivi – Patronato

15.45 Newell’s – Talleres

15.45 Lanús – Atlético Tucumán

18.00 Gimnasia – Platense

20.15 Vélez – Racing





Domingo 18 de julio

13.30 Huracán – Defensa y Justicia

15.45 Arsenal – San Lorenzo

18.00 River – Colón

20.15 Independiente – Argentinos Juniors





Lunes 19 de julio

18.00 Central Córdoba – Banfield

20.15 Godoy Cruz – Rosario Central





LOS DETALLES DEL NUEVO TORNEO

Formato. Lo que se viene es un torneo clásico en el que jugarán todos contra todos, a una sola rueda. Esto quiere decir que, al ser 26 equipos, se jugarán 25 fechas, con un sistema similar a la última Superliga 2019/2020. El campeón será el equipo que sume más puntos.

Descensos. No habrá. Tal cual lo acontecido en 2020, la pérdida de categoría seguirá sin efecto. Aunque, los puntos que se sumen serán contemplados para calcular los promedios que definirán, a fines de 2022, qué equipos descenderán a la Primera Nacional (todavía no está definida la cantidad). Los puntos a tener en cuenta abarcarán las temporadas 2019/20 (pre pandemia), la 2021 (actual) y la de 2022. Los puntos de la Copa Diego Maradona no serán tenidos en cuenta.

Los clásicos. Al invertirse las localías, se modificaron las sedes de los duelos interzonales de la última Copa de la Liga Profesional. Así quedaron conformados.

· FECHA 5: Independiente-Racing

· FECHA 7: Newell’s-Rosario Central

· FECHA 14: River-Boca (domingo 3 de octubre)

· FECHA 16: Lanús-Banfield

· FECHA 18: Huracán-San Lorenzo

· FECHA 24: Estudiantes-Gimnasia

· FECHA 25: Unión-Colón





