De “Gallardo en la Selección se hace un picnic” a “Cristiano Ronaldo está trabado porque nunca se come un guiso”: 5 definiciones de Ariel Ortega

Casi tan ingenioso a la hora de crear como futbolista estuvo Ariel Ortega en la última entrevista televisiva que brindó a TyC Sports. El Burrito estuvo intratable ante el micrófono y, con la humildad y simpatía de toda la vida, no dejó de dejar algunos títulos interesantes. Marcelo Gallardo, Lionel Scaloni, la selección argentina, el VAR, la alimentación en sus tiempos como jugador y hasta la comparación personal con el físico de Cristiano Ronaldo.

1. QUÉ OPINA DEL CICLO DE SCALONI EN LA SELECCIÓN

Ortega opinó de Scaloni

“Es un iluminado de Dios porque el primer equipo que le tocó dirigir es la selección argentina, a ningún entrenador del mundo le tocó lo que le tocó a él. Es algo hermoso, lo van a criticar para bien y para mal, pero tiene que demostrar muchas cosas todavía. Ha elegido jugadores que han aparecido y eso está bueno, pero tiene que aportar más cosas a la Selección porque tiene muchos jugadores para elegir, tiene la posibilidad de elegir a quien quiere y Argentina tiene un potencial impresionante, por eso se lo va a exigir”.

2. ¿VE A GALLARDO COMO ENTRENADOR DE ARGENTINA?

“Por supuesto que lo imagino en la Selección. Demostró todo el tiempo lo ganador que es y cómo potencia a los jugadores. Lo hizo en un equipo tan importante como River Plate, imaginate con la Selección... Se hace un picnic por todo lo que ha demostrado. Igual creo que se va a quedar mucho tiempo más en River, ojalá que sea así. Hoy hay un entrenador en la Selección, pero seguramente en algún momento Marcelo va a ser el entrenador”.

3. SU DISGUSTO CON LA IMPLEMENTACIÓN DEL VAR

“No va a durar mucho, es un negocio para la misma gente de siempre, gente que no tiene idea de lo que es el fútbol. El fútbol es espontaneidad, creatividad, que te peguen un corazo y lo pegues vos. Por supuesto, jugar bien, pero cosas que has mamado de potrero. El VAR en un partido está, en otro no, en inferiores seguramente no va a estar... No creo que dure y le va a hacer mucho mal al fútbol. Nunca lo banqué porque yo viví otro fútbol. Repiten las jugadas mil veces y hay cuatro tipos ahí que se contradicen todo el tiempo. Es aburrido, no tiene sentido. Que se equivoquen los árbitros, ya está, siempre se equivocaron y va a seguir pasando”.

4. QUÉ JUGADORES SE LE PARECEN Y LA RISUEÑA COMPARACIÓN CON CR7

"Cristiano nunca se toma una cerveza o se come un guiso"

“No sé si son parecidos pero a jugadores como Neymar, Messi, Cristiano Ronaldo los ves y hacen cosas diferentes, los admirás y es lindo verlos. Eso es el fútbol. ¿Que Cristiano está más trabado que yo? Y si no se toma una cerveza, no se come un guiso... Ja”.

5. LOS CUIDADOS EN LA ALIMENTACIÓN EN SU ÉPOCA DE JUGADOR

“Siempre comí de todo, por ejemplo guiso. Las comidas típicas de Argentina me encantan, asado y esas cosas. Cuando concentrábamos comíamos muy bien, dos días antes comíamos pizzas, hamburguesas, asado... Creo que en el fútbol se han mejorado esas cosas. Los pibes de ahora tienen un físico impresionante y está bueno. Seguramente me hubiese encantado aprender sobre la alimentación, pero yo era rebelde y aunque medían algunas cosas, no me dejaba. Lo importante era cómo me sentía en la cancha. Estas cosas de ahora están buenas para un deportista”.

