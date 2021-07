Una ex estrella de Francia le dijo a Kylian Mbappé a qué club debe ir para ganar el Balón de Oro

Kylian Mbappe, a su llegada a Francia este martes. EFE/EPA/IAN LANGSDON

Kylian Mbappé es uno de los mejores futbolistas del mundo, pero por estas hora está atravesando tal vez el primer momento turbulento de su carrera. El delantero fue uno de los apuntados tras la pronta eliminación de Francia de la Eurocopa, certamen en el que se despidió en octavos de final tras caer ante Suiza, y además está inmerso en un conflicto interno con el París Saint-Germain (PSG) por el cual aún no ha renovado su vínculo.

En este contexto, Nicolás Anelka, campeón de Europa con la selección gala, le escribió una carta para aconsejarlo de cara al futuro. El ex delantero del Chelsea y del Arsenal, entre otros clubes, se apoyó en su experiencia para intentar convencer al Joven Maravilla de lo que tiene que hacer para convertirse definitivamente en el mejor futbolista del planeta.

“Querido Kylian, los goles son medicina para una herida de penalti... y si quieres premios mayores, deja el PSG”, escribió el ex goleador en un escrito que fue publicado por el sitio The Athletic. “Tienes dos elecciones, quedarte en París o irte al Real Madrid. Ambos pueden ganar la Champions estos días (...). La elección depende de lo que quieras conseguir en el fútbol. Si quieres los mayores elogios, el Balón de Oro..., tendrás que dejar el PSG en algún momento. Hagas lo que hagas en París, estará bien, pero siempre habrá alguien que diga: ‘Lo hiciste muy bien en el PSG, pero solo en Francia, los mejores están en Inglaterra y en España...’”.

Penal fallado de Mbappe

Vale mencionar que Mbappé tiene vínculo con el club parisino hasta junio de 2022 y aún no lo ha renovado, pese a que la dirigencia le ha ofrecido un nuevo contrato. Por eso, la prensa europea especula con que el plan del delantero es quedar libre el próximo año para cumplir entonces su sueño de jugar en el Real Madrid.

“Debes decidir. Si quieres ganar el Balón de Oro, que es lo que deberías buscar tras el eco de Cristiano Ronaldo y Messi, tendrás que competir por ser el mejor. No puedes hacerlo cuando estás en el PSG. La liga francesa no es fácil, no lo tomes a mal, pero creo que la más dura es la inglesa. Si quieres ser uno de los mejores, haz lo que haces en París en el Chelsea, el United, el Arsenal, el City, el Liverpool. O ve a España a Madrid o a Barcelona. O quizá a Italia. Entonces podremos hablar de impacto global”, continuó Anelka.

A su vez, el ex artillero de 42 años quiso darle tranquilidad al goleador francés por su penal errado ante Suiza que decretó la inesperada eliminación en octavos de final de la Eurocopa del combinado campeón del último mundial. Para eso, le recordó que él también falló un disparo clave en una definición entre el Chelsea y el Manchester United por el título de la Champions League en 2008: “Errar un último penal es algo que marca y siempre te marcará. Te sientes solo, pero lo único que puedes hacer es trabajar, trabajar y trabajar para marcar de nuevo y empezar a olvidar. Pero en realidad nunca se olvida del todo. Nunca lo he olvidado y nunca lo olvidaré...”.

Mbappé ahora descansa antes del inicio de la temporada 2021/22 que podría ser la última con la camiseta del PSG. Por eso, deberá mentalizarse para buscar conquistar la Champions League, certamen ausente en las vitrinas del club, y que estuvo cerca de ganar en 2020, cuando perdió la gran final ente el Bayern Múnich por 1 a 0.

