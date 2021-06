Lo mejor del partido entre Francia y Suiza: dos minutos de furia, tres golazos, el penal clave y la decepción de Mbappé

Los goles de Suiza - Francia

Francia cayó de manera sorpresiva ante Suiza por penales y se despidió de la Eurocopa. Los instantes finales del cruce de octavos de final se vivieron como una verdadera montaña rusa para el último campeón el mundo. Porque pasó de estar perdiendo con autoridad por el gol Haris Seferovic a los 15 minutos de juego, a una remontada que parecía tener un final feliz. El conjunto galo cambió por completo la imagen y lo dio vuelta con cinco minutos de furia en el complemento.

Clave fue la atajada de Hugo Lloris a los 9′ cuando el árbitro argentino Fernando Rapallini, a instancias del VAR, sancionó penal de Pavard sobre Zuber. Sin embargo, Ricardo Rodríguez se encontraría con una gran tapada del guardameta a una mano. Suiza dejó pasar una gran oportunidad y Francia no lo perdonó: lo dio vuelta en dos minutos con un doblete de Karim Benzema, tras excelentes jugadas colectivas.

Pogba marcaba un golazo y todo era alegría en Francia que no se esperaba un cierre de partido para el olvido (REUTERS/Marko Djurica)

Y no se terminó allí la historia de este gran momento de Francia, ya que Paul Pogba, a quince minutos del final, remató de manera magistral para colgar la pelota de un ángulo. 3-1 y la historia comenzaba a sentenciarse. Sin embargo, así como hubo un quiebre a favor del equipo de Didier Deschamps con el penal atajado por Lloris, Suiza tuvo su momento con un soberbio cabezazo del goleador Haris Seferovic, que le puso suspenso a la historia.

Mario Gavranovic, quien había celebrado un tanto luego anulado por offside, tuvo su revancha minutos después para empatar el juego sobre la hora y llevar la definición al alargue, tras un error de Pogba en el inicio de la jugada. Francia acusó el golpe y si bien estuvo cerca de convertir en una de las últimas acciones de la segunda prórroga, fue Suiza el que llegó con mejor ánimo a los tiros desde el punto penal.

Penal fallado de Mbappe

Uno a uno fueron pasando los disparos, muy bien ejecutados por los dos conjuntos. Suiza convirtió sus cinco remates: Gavranovic, Schar, Akanji, Vargas y Mehmedi. Francia cuatro, porque luego de que anotaran Pogba, Giroud, Thuram y Kimpembe, en el decisivo el arquero Yann Sommer le ahogó el grito a Kylian Mbappé, que venía acusando un gran desgaste físico.

El delantero estrella galo terminó siendo el objetivo principal de las burlas y de los cuestionamientos por no haber anotado goles ni asistencias en el certamen. Pero no fue el único, ya que se empieza a poner en duda la continuidad Didier Deschamps. El histórico ex futbolista y actual entrenador que llevó a Francia a lograr el título mundial en Rusia 2018, parece tener las horas contadas en su elenco nacional.

Didier Deschamps saluda al público tras la eliminación de la Eurocopa ante Suiza. ¿Punto final para el DT campeón del mundo? (REUTERS/Franck Fife)

