Las 13 frases del padre de Nahuel Molina que golpearon con fuerza en el Consejo de Fútbol de Boca

Así como en su momento el padre de Cristian Pavón realizó declaraciones públicas en las que les apuntó a los integrantes del Consejo de Fútbol por los supuestos malos manejos con su hijo, ahora Hugo Molina, padre de Nahuel, hizo lo propio centrándose principalmente en Raúl Cascini. Según manifestó en diálogo con Radio La Red, fue el ladero de Juan Román Riquelme el que más contacto tuvo con él, su representante y el futbolista durante el primer semestre de 2020, cuando conversaron por la renovación de contrato frustrada del hoy lateral derecho del Udinese de Italia y la selección argentina.

El papá del ex Defensa y Justicia y Rosario Central aclaró muchas cuestiones y brindó detalles sobre las tratativas que nunca llegaron a buen puerto. De hecho por no acordar los números para su continuidad, el cuerpo técnico de Miguel Ángel Russo, quien había pedido que siguiera en el plantel, lo separó del grupo de profesionales hasta que quedó libre el 30 de junio del año pasado, a instancias del Consejo de Fútbol.

LAS 13 FRASES MÁS FUERTES DEL PADRE DE NAHUEL MOLINA

· “Fui a una entrevista cuando recién entraba la comisión nueva, el grupo de Román, Cascini, Patrón Bermúdez y Chelo Delgado. No se pudo llegar a un acuerdo porque ofrecían un contrato como si fuera el primero que firmó”

· “Hicimos dos propuestas del lado de Nahuel y no hubo acuerdo o instancia feliz. Ahí lo mandaron a entrenarse con la Reserva y llegó a esto de quedar libre”

· “Nosotros somos de palabra, Nahuel quería jugar en Boca, quería sacarse las ganas de jugar en Boca. Eso se lo dijo por teléfono a Cascini, que fue el que lo llamó”

· “Cascini es un rottweiler. Son tres rottweiler los que tiene Riquelme. Negocian como jugaban”

· “Esta gente no te escucha, ellos piensan que nosotros somos nada y están equivocados. Son muy soberbios”

· “El que más habló fue Cascini. Yo lo conocía por la TV. No me gusta hablar como lo hace él, es muy prepotente. Se ve que somos gente del Interior y somos más respetuosos. El Patrón Bermúdez y el Chelo fueron tipos respetuosos”

· “Nosotros no fuimos a pelear, íbamos a consensuar. Había que ceder de ambos lados, pero ellos decían ‘es esto o nada, andá a entrenar a la Reserva’. ¿Y qué pasó? Fue a la Reserva”

· “Yo como jugador me defendía, me boxeaba en la cancha. Nahuel es un chico, loco. Ellos defendían al club de una manera en la que no estoy de acuerdo”

· “Son muchachos que tienen una extraordinaria experiencia, para mí que soy del interior fue maravilloso, saludable y hermoso conocerlos, no quiero faltarles el respeto, pero qué se yo... Hubo muchos compañeros de Nahuel que se quedaron en el camino, los dejaron afuera”

· “Mi hijo es una gran persona y le faltaron el respeto. A las personas hay que valorarlas, sobre todo cuando son chicos”

· “Ellos son 4 jugadores de fútbol, grandes profesionales, salieron de una cancha. No son dirigentes. No respetan a sus colegas... ¡Nahuel salió de la cantera de Boca, loco!”

· “Lamentablemente terminó una comisión y empezó otra. No les queremos caer a ellos, si recién llegaban. Es un error de Boca en general no haberle renovado el contrato antes”

· “Nahuel piensa que Boca le dio mucho, su carrera. Jugar en Boca para él fue extraordinario. Yo conocí la Bombonera en su debut contra Newell’s. No me interesa la plata, ni tengo auto. Disfruto de lo deportivo, soy futbolista desde chico y técnico recibido. Yo amo el fútbol”

