Homenajes emocionantes: tres videos virales para recordar la tarde soñada de Diego Maradona ante Inglaterra en el Mundial 86

Uno de los emotivos homenajes a Diego Maradona

El partido de Diego Armando Maradona frente a Inglaterra por los cuartos de final de la Copa del Mundo celebrada en México en el año 1986, cumple este martes 22 de junio 35 años de antigüedad. Las redes sociales se prepararon para recordar dicho acontecimiento y la repercusión es doble ya que es la primera vez que se cumple este aniversario desde la muerte de Pelusa. Varios emotivos videos inundaron las redes sociales y emocionaron a miles de fanáticos con distintas perspectivas de lo ocurrido en el estadio Azteca.

Uno de los homenajes que tuvo repercusión positiva fue el realizado por TyC Sports. El canal recopiló varias personalidades en las cuales cada uno contó su punto de vista de la jugada de Maradona para poner el 2-0 frente a Inglaterra y aparecieron protagonistas de aquella tarde en la Ciudad de México: Nery Pumpido, Sergio Batista, Héctor Enrique, Jorge Burruchaga y hasta Gary Lineker, delantero rival. Para cerrar la conmemoración, una perlita de Diego Maradona que habían grabado en marzo del 2020: “¿Dónde estaba yo? Yo en ese momento estaba caído entre dos ingleses, levantando un pueblo”.

Otro medio que no se quedó atrás y también preparó un video de mucha repercusión fue ESPN. Enfocado en los veteranos de Malvinas y su recuerdo de los goles del Diez, recopiló reacciones de cuatro ex combatientes al ver nuevamente el gol del siglo, quienes revivieron desde dónde les tocó observar esta obra de arte en movimiento. “Nos ponía de nuevo visibles porque estábamos, existíamos, pero no nos querían ver. Esa es la verdad”, relató uno de ellos con imágenes de murales que relaciona al ex futbolista con la guerra que ocurrió en 1982.

El emotivo video del gol de Maradona a Inglaterra desde el punto de vista de los veteranos de Malvinas

Además, La Cámpora también preparó un proyecto audiovisual para recordar el acontecimiento. Nuevamente, la temática de la Guerra de Malvinas apareció como eje principal sumado a varios personajes importantes del momento como Maradona o el técnico Carlos Salvador Bilardo intentando separar la relación entre los temas que los medios intentaban instalar en la previa del partido. “Yo juego al fútbol, de política nada”, respondió Pelusa antes del duelo frente a Inglaterra ante la pregunta de un periodista.

Para cerrar, apareció una vez más la voz de Diego con una frase respecto a su gol: “Una sensación linda, es como una revancha simbólica. Yo creo que es un gol soñado. No porque lo haya hecho yo”. Todo los usuarios de redes sociales, lugar donde trascendieron muchos de los videos, quedaron emocionados hasta las lágrimas recordando qué estaban haciendo en el momento que Maradona hizo historia en México.

#GraciasD10s: uno de los videos que se volvieron virales en recuerdo al gol de Maradona a Inglaterra

