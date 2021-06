Un ex jugador de la Selección Argentina reveló detalles inéditos de las reuniones con Sampaoli en el Mundial 2018

Maxi Meza contó detalles de las reuniones entre el plantel y Jorge Sampaoli en Rusia 2018 (REUTERS/Carlos Garcia Rawlins)

Aunque le costó obtener su boleto en las Eliminatorias Sudamericanas, la Selección Argentina llegó al Mundial de Rusia 2018 como una de las principales candidatas al título debido al peso propio de sus futbolistas. Además de Lionel Messi, el plantel contaba con futbolistas de la talla de Javier Mascherano, Ángel Di María, Sergio Agüero y Gonzalo Higuaín.

Sin embargo, el comienzo no fue el esperado. La igualdad ante Islandia y la derrota con Croacia pusieron a la Albiceleste contra las cuerdas, lo que generó una especie de revolución dentro de la concentración nacional.

Maximiliano Meza, uno de los futbolistas convocados por Jorge Sampaoli para disputar la Copa del Mundo, en diálogo con Radio Continental sacó a la luz algunos detalles sobre lo que sucedió entre los principales referentes del plantel y el director técnico. “Fueron situaciones que creo que ninguno que estaba ahí lo vivió antes”, comenzó.

Maxi Meza respaldó la labor de Jorge Sampaoli (AFP PHOTO / GABRIEL BOUYS)

“No te digo quilombos, pero fueron situaciones que hasta el último partido, el no poder entrar a octavos… fueron días difíciles. Sabíamos que si no clasificábamos iba a ser difícil para todos”, explicó. Y luego, añadió: “La situación habla bien del grupo, todos pensábamos en Argentina, en el equipo, en tratar de salir adelante. Empatamos el primero y perdimos el segundo. El tercero era la última bala. No clasificar, siendo Argentina, hubiese sido duro para todos”.

El ex Gimnasia e Independiente, al ser consultado sobre si Javier Mascherano y otros jugadores del plantel comenzaron a tener injerencia en el equipo, contestó entre risas “ustedes tienen información”. El mediocampista de Rayados de Monterrey sostuvo que “teníamos mucha gente de experiencia, había líderes que alzaron la voz ,y siempre a disposición de sacar el equipo adelante. Y así fue. Con Nigeria logramos esa victoria, pero luego tuvimos la desgracia que nos toque el campeón del mundo, que fue Francia”.

“No solo Javier (Mascherano), fueron muchos. Creo que fue todo el equipo. Fue una charla en donde todos pudimos decir las cosas, hablar y tratar de que el grupo salga adelante. Siempre todos juntos. Nunca nadie quiso sacar del equipo a nadie. Se quiso tomar el camino correcto. Nada más que eso”, esbozó.

Sobre Lionel Messi, la gran esperanza nacional, afirmó: “Estaba preocupado. Él mismo, en cada reunión, decía que nunca había hecho tantas reuniones en un grupo. Se armaron muchas reuniones para tratar de tomar el rumbo, el camino correcto”.

Pese a lo sucedido, Maxi Meza defendió de manera férrea al entrenador: “Tiene una carrera increíble, le fue increíble y hoy está en Olympique (Marsella), y no cualquiera está en ese lugar. Creo que las reuniones fueron para que trate de hacer lo que hacía en los clubes”.

Para cerrar, analizó a Lionel Scaloni, quien por ese entonces era uno de los colaboradores de Jorge Sampaoli: “Tuve la suerte de estar 3 ó 4 veces convocado, y cambió muchas cosas en la Selección, y está muy bueno. Ha organizado mucho, puso orden, y eso se ve en el día a día, en cómo trabajan. Puso sus reglas, y desde ese punto me sorprendió mucho”.

