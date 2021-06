San Lorenzo confirmó que el Pipi Romagnoli y el Beto Acosta no seguirán en el club

El club comunicó que los ídolos no estarán más vinculados al club (Foto: @SanLorenzo)

Son tiempos de cambios en San Lorenzo. Tras la temporada decepcionante en la que no se consiguió avanzar a la fase final de la Copa de la Liga, y tampoco se lograron los objetivos en la Libertadores, Sudamericana y Copa Argentina, Leandro Romagnoli había asumido como director técnico interino para ocupar el cargo que había dejado vacante Diego Dabove.

Con Marcelo Tinelli de licencia como presidente del club, el primero en llegar al Ciclón fue Mauro Cetto, quien eligió a Paolo Montero para refundar a un equipo que estuvo muy por debajo de las expectativas. Las internas y los malos resultados acompañaron a las salidas del Beto Acosta y el Pipi, quienes no formarán parte del nuevo proyecto.

“Leandro Romagnoli y Alberto Acosta, quienes venían desempeñándose en la Secretaría Técnica de Fútbol, finalizaron su vínculo laboral con San Lorenzo. Para ambos, ídolos eternos del club ¡La gratitud de siempre y los mejores deseos para su futuro!”, publicó la entidad porteña en un breve comunicado que se leyó en sus canales oficiales de las redes sociales.

Por otro lado, Mauro Cetto aseguró que el delantero Franco Di Santo, pretendido por Boca, solo se irá de la institución “por un monto importante” y lo consideró “de los mejores” atacantes del país. “Hubo contactos de Boca por Di Santo, pero no hubo acuerdo. Es de los mejores delanteros del fútbol argentino. Si se va, es por un monto importante”, indicó el nuevo manager en declaraciones brindadas a FM Late 93.1.

“No es fácil encontrar jerarquía en el nueve. Hay que valorar un jugador de ese nivel”, agregó el ex defensor del Ciclón y Rosario Central. Cabe señalar que San Lorenzo recibió una oferta de 2.5 millones de dólares por el ex Chelsea por parte del Xeneize, pero el Cuervo pretende tres millones de la moneda norteamericana.

Cetto también fundamentó la elección de Paolo Montero como nuevo entrenador de cara a una nueva temporada. “Lo tuve como DT y sé como trabaja. Es el ideal para este momento. Hay que estar todos unidos. Hay buenos jugadores y tenemos que sacar el mejor rendimiento de ellos”, argumentó.

Montero y Cetto coincidieron en la temporada 2017 cuando el uruguayo dirigió a Rosario Central, el club donde se retiró el ex defensor hoy devenido en nuevo manager del Ciclón. “El presidente en ejercicio (Horacio Arreceygor) manifestó su gusto por (Pablo) Guede. Pero el mismo Guede me comentó que no era el momento de retornar. De todos modos, me gusta el perfil de Montero para este momento del club”, indicó Cetto. Y concluyó: “El club está en una transición. Ojalá que de acá a un año estemos peleando cosas importantes”.

Finalmente, el defensor Víctor Salazar se despidió de los empleados de la entidad porteña en el estadio Pedro Bidegain, cuando fue a retirar sus pertenencias en el vestuario, y con el pase en su poder seguirá su carrera en Olimpia de Paraguay. Con esta salida, ya son cuatro las bajas confirmadas en el plantel: Fabricio Coloccini, que seguirá jugando en Aldosivi de Mar del Plata y el arquero José Devecchi, que también continuará en el Tiburón; además del delantero Franco Troyansky, quien rescindirá su contrato de préstamo que vencerá a fin de año y volverá a Unión de Santa Fe y será cedido a Talleres de Córdoba.

SEGUIR LEYENDO