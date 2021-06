El Mago Capria confirmó el regreso de Lisandro López a Racing: “Es una alegría que vuelva por lo que da dentro y fuera de la cancha”

El delantero firmará un contrato por seis meses, con una opción de renovación por otro semestre

El que se va sin que lo echen, vuelve sin que lo llamen. Y sobre todo si se trata del último ídolo. Es que Lisandro López, de último paso por el Atlanta United de la Major League Soccer, acordó de palabra su regreso a Racing por un lapso de seis meses en lo que será su tercer ciclo en la institución de Avellaneda.

A sus 38 años, Licha tendrá la opción de extender su vínculo con la Academia por medio año más al final de la presente temporada. Si bien aún resta la confirmación oficial del club y la firma del contrato, desde el Cilindro señalaron que el experimentado delantero se sumará a los entrenamientos el próximo lunes en el predio Tita Mattiussi junto con el resto del plantel.

El regreso de Licha, uno de los máximos ídolos del club en los últimos tiempos, se dio tras una reunión con el manager académico, Rubén Capria, quien contó con el apoyo del resto de la dirigencia del club, encabezada por el presidente Víctor Blanco. “Es una alegría enorme que vuelva a ser parte de Racing. No solo por lo que nos da en la cancha, sino también por todo lo que significa afuera”, dijo el Mago en diálogo con el programa radial Cómo te va.

“Con Licha hablamos por teléfono, también lo llamó Juan (Pizzi). Es todo más sencillo de lo que se piensa. Es un tipo recontra prudente, sencillo en su manera de proceder, quiere sumar y ponerse a la altura”, explicó el secretario deportivo albiceleste.

Así, Lisandro López se convirtió en el primer refuerzo del equipo de Juan Antonio Pizzi de cara al próximo semestre, en el que Racing afrontará el torneo local, la Copa Argentina y la Copa Libertadores. El jugador, oriundo de la ciudad bonaerense de Rafael Obligado, se sumará así a los delanteros Darío Cvitanich, Enzo Copetti, Tomás Chancalay, Iván Maggi, Héctor Fértoli, Maximiliano Cuadra, Benjamín Garré y Maximiliano Lovera.

Sin embargo, y a pesar de la abundancia de atacantes en el plantel, el lugar de centrodelantero lo peleará con Copetti y Cvitanich. Licha tuvo dos pasos previos en la Academia: entre 2003-2005; y el ciclo de 2016-2021, cuando logró dos títulos (la Superliga Argentina 2018-19 y el Trofeo de Campeones 2019).

En su última etapa en el club Lisandro López jugó 142 partidos y convirtió 49 goles entre partidos oficiales del torneo local, copas nacionales, Copa Libertadores y Copa Sudamericana.

Por otro lado, Capria también se refirió a la continuidad de otros dos referentes del plantel. “Con Sigali estamos negociando el tema de su contrato. Me parece muy valioso en el equipo. A veces eso me excede, no me meto tanto en tema números. Creo que los jugadores de jerarquía, es importante tenerlos en el club”, detalló el Mago, dado que el defensor central podría continuar su carrera en el Dinamo Zagreb de Croacia, donde es muy querido por su pasado victorioso (conquistó 4 títulos).

Además, las incógnitas se instalan sobre lo que sucederá con Marcelo Díaz, quien mantuvo varias conversaciones con Sebastián Beccacece, quien lo pretende para su Defensa y Justicia. “Finaliza su contrato el 30 de junio, creo que debería renovar, porque es de jerarquía internacional. Es un gran aporte para el plantel, porque hace un trabajo silencioso muy valioso”, concluyó el ex volante.

