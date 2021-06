El futuro político de Carlos Tevez: ¿puede ser candidato en las próximas elecciones de Boca?

Tevez anunció su salida de Boca en una conferencia de prensa y evitó hablar sobre algún deseo político en su futuro (Foto: Boca oficial)

Las hipótesis ya estaban planteadas sobre la mesa desde mucho antes que Carlos Tevez confirmara su decisión de abandonar Boca Juniors. El Apache siempre apareció como una figura tentadora para el armado político de uno de los clubes más importantes del país. El futbolista de 37 años es el nombre ideal para una lista de elecciones, como lo fue Juan Román Riquelme en los últimos comicios en los que impulsó el triunfo de Jorge Amor Ameal contra el oficialismo de ese momento. Carlitos se irá del club, pero ¿será candidato en la votación del 2023?

La pregunta sólo podrá responderla él cuando la escena política empiece a profundizarse. Todavía restan 18 meses para que los nuevos comicios sean un tema central en la vida de Boca, pero las especulaciones son imposibles de descartar. Siempre estuvo latente la posibilidad de su salto al barro político, especialmente por sus palabras durante una entrevista con Radio Mitre en 2018: “Me gustaría ser Presidente de Boca, sería otro sueño, pero hoy lo veo largo”.

Durante la conferencia de su salida, el tema flotó en el aire. Cuando le preguntaron si podía formar parte del Mundo Boca desde otro rol, Carlitos no cerró la puerta aunque evitó profundizar sobre ese puesto en el que se sentiría cómodo: “¿Por qué no? Todo es posible. Hoy es un día muy triste para mí porque como jugador no voy a poder ponerme más la camiseta de Boca, pero para el hincha voy a estar, para el pueblo boquense, voy a estar siempre”.

Sin embargo, cuando le insistieron sobre la “posibilidad” de que su salida de Boca esté emparentada con las ganas de “participar en la política del club en algún momento”, Tevez intentó apagar ese foco de versiones y se centró en su despedida con un rostro de seriedad: “¿Todo lo que dije antes no importa? Mi decisión la dije y la dejé clara”.

Muchos especularon con que esta salida anticipada del club tenía su cuota política detrás. Tevez tenía contrato vigente con la entidad hasta diciembre de este año, pero decidió ejecutar la cláusula que establecía que podía marcharse en junio del 2021 sin ningún obstáculo legal. Sin embargo, el Estatuto del Xeneize no respalda del todo esa teoría. Al menos si se tiene en cuenta que para ser candidato a presidente necesita 360 días antes de los comicios sin cobrar un salario como empleado.

El artículo 18° de la carta regulatoria del Xeneize indica que entre los “derechos exclusivos” de los socios vitalicios, activos, del interior y exterior está la oportunidad de ocupar un rol en la dirigencia siempre y cuando cumplan con esos 360 días sin funciones remuneradas: “Ser electos para los distintos cargos del Club, bajo las condiciones estatutarias de cada caso. Los socios que pertenezcan al personal de administración, técnico o profesional del Club y en general, los que perciben remuneraciones del mismo por cualquier concepto, no gozarán de los derechos a que se refiere este artículo. La prohibición expresada caduca al cabo de trescientos sesenta (360) días de cesación de las funciones remuneradas ”.

Tevez nunca escondió su simpatía por Daniel Angelici (Foto: NA)

Mientras esas especulaciones giran –y girarán– en torno al cielo de la Bombonera, la declaración que realizó el ex presidente Daniel Angelici en marzo de este año ya había dejado la puerta abierta para el salto político: “Hablo mucho con Carlos, es posible que termine en Boca su carrera profesional y después hablemos. Si se siente con ganas, capacidad, voluntad y tiempo, veremos”.

Tevez siempre se mostró cercano al espacio que comandó Angelici y que tuvo como candidato en los últimos comicios a Christian Gribaudo. En esa nota de hace tres años donde confesó su deseo de ser presidente del club de sus amores en algún momento, el Apache había aclarado que no lo tentaba la política nacional: “No me gustaría participar políticamente a nivel país, porque no lo necesito y no estaría bien de mi parte. Tengo una buena relación con el Presidente, como la tuve con todos. Cuando Néstor (Kirchner) me invitó que salí campeón fui a verlo a la Casa Rosada, con Cristina igual. No me considero políticamente correcto. Me pidieron más de una vez que me meta en política. Es algo que hay que estudiar, estar metido, saber como moverte. Es un ambiente que no me gusta”.

Por lo pronto, en su conferencia de prensa de despedida hubo bandera blanca, con agradecimientos a la Comisión Directiva actual y abrazo con Riquelme incluido. La gestión actual tiene mandato válido hasta diciembre del 2023 y en esa fecha deberán celebrarse las nuevas elecciones. Pero la escena política, por lo pronto, ya comenzó a moverse tras esta determinación de Carlitos...

