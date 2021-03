El poder de Riquelme, el “ninguneo” a Tevez y crítica a Ameal: 11 frases de Daniel Angelici sobre el presente de Boca

Angelici - El poder de Riquelme y el ninguneo a Tevez

Luego de mucho tiempo reapareció en escena Daniel Angelici. El ex presidente de Boca en el período 2011-2019 rompió el silencio y se refirió a diversos temas del presente institucional del club. Criticó el poder que tiene uno de sus vicepresidentes, Juan Román Riquelme y aseguró que Carlos Tevez fue “ninguneado” en el comienzo de la actual gestión. En diálogo con el programa Pan y Circo (Radio Rivadavia), el Tano habló de todo.

Al ser consultado sobre si Riquelme tiene el verdadero poder en la entidad de La Ribera, aseguró que “en Boca está uno de los vicepresidentes es Riquelme, y eso no sé si es bueno para gobernar en un lugar donde es presidencialista”.

Sobre si Tevez se siente incómodo con la presente dirigencia a cargo, sostuvo que “Carlos es una persona que tiene mucha experiencia y que ha sido un jugador exitoso en todos los clubes y es conocida la relación de amistad que tenemos de familia. Creo que lo han ninguneado de entrada, pero él es profesional y la verdad es que terminó haciendo un gran campeonato el otro año y pese a que tiene 37 años sigue dándoles alegrías a Boca, con un golpe muy fuerte como fue la pérdida de Segundo para él y su familia. Se tomó unos días y volvió al club. Entiendo que él va, se entrena, se vuelve a su casa y no se mete en las internas ni en el puterío dentro del club”.

Angelici - Ingreso de amigos de Riquelme a La Bombonera

Sobre Román, agregó: “Él es un gran ídolo y los socios lo votaron, pero el socio le dio el voto de confianza (al oficialismo), pero no son los dueños del club. Les dio un voto de confianza donde tienen que administrar, tienen que decidir y dirigir un club, pero cada cuatro años el socio vuelve a elegir. Yo les deseo lo mejor, por Boca, porque yo no soy enemigo de nadie, soy un adversario de la política interna del club, quiero que a Boca le vaya bien, siempre. Y veo a veces cuando lo enfocan que hay ex jugadores amigos de él o familiares y mucha gente lo tiene que ver por televisión”.

Y sobre una eventual candidatura de Tevez a la presidencia del club, indicó que “hablo mucho con Carlos, es posible que termine en Boca su carrera profesional y después hablemos. Si se siente con ganas, capacidad, voluntad y tiempo, veremos”.

Angelici - Posible candidatura de Tevez a presidente de Boca

Otras frases Angelici:

Actual conducción del club y la gestión de Ameal. “Boca no escapa a la realidad del país. Es un club presidencialista donde necesita un presidente presente que tome decisiones todos los días. No lo veo eso esté pasando en Boca”.

Por qué volvió a hablar. “Hemos perdido, yo respeto la voluntad del hincha de Boca, que son los soberanos, son los dueños del club. Por eso preferí quedarme en silencio un tiempo largo y solo salí a hablar cuando nos hicieron unas denuncias sobre el fuerte nuestro que fue la administración”.

Fabra vs. Izquierdoz. “Lo que pasó, la responsabilidad es principalmente del entrenador y luego del director deportivo o el que esté a cargo del fútbol, y en última instancia del presidente”.

La polémica por la presencia de amigos y familiares de Riquelme en el estadio. “Habría que preguntarle a ellos (por JRR y compañía). Cuando estuve en el club, que hubo algún partido sin socios, porque hemos sido sancionados, no entró nadie porque eran amigos del presidente. Para mí era un socio más, no podía ser que estén sentados al lado mío en el palco cuando los socios no podían ir”.

Interna en la barrabrava de Boca: “Si lo dice Grabia (Gustavo) debe ser cierto porque está muy bien informado de esos temas. Pero ya lo dije y es imposible que los presidentes de los clubes terminen con los barras, es exclusivamente potestad del Estado”.

Ex futbolistas en los clubes: “Me parece bien que estén porque seguramente ellos ven el fútbol mucho mejor que yo, por más que uno sea un apasionado y le guste, ellos tienen una mirada distinta y entienden la situación de haber estado mucho dentro de la cancha”.

Libertadores: “No lo veo bien a Boca, como a cualquier equipo argentino por un tema económico, comparándonos con Brasil, es muy grande la diferencia el presupuesto que tienen los clubes de Brasil con lo que tienen los clubes argentinos”.

