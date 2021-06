El pedido de Esteban Andrada que facilitaría la llegada de un delantero que estuvo en el radar de Boca

Esteban Andrada habría pedido ser transferido en el actual mercado de pases (REUTERS/Marcelo Endelli)

El mercado de pases de Boca continúa moviéndose a todo ritmo y este miércoles se sumó un nuevo capítulo en torno a uno de sus arqueros. Se trata de Esteban Andrada, quien tendría las horas contadas con el Xeneize debido a dos ofertas concretas de poderosos clubes del exterior.

Uno de ellos es el Olympique de Marsella, sin embargo por no poseer pasaporte extracomunitario, Sabandija se inclinaría por la propuesta de Rayados de Monterrey de México. Según informaron desde el entorno del Xeneize, el guardameta pidió que acepten la oferta ya que su intención es emigrar ahora.

Andrada considera que a los 30 años su ciclo en el club está cumplido, además de que no le gustaron ciertos manejos cuando quedó aislado por diez días en Ecuador por tener coronavirus, con fuertes dardos de su esposa a la dirigencia de Boca. A esto se le sumó un supuesto malestar del arquero al ver que Miguel Ángel Russo decidió que Agustín Rossi sea el que ataje la semifinal de la Copa de La Liga ante Racing.

Boca recibió una oferta inferior a los 6.000.000 de dólares por el arquero de 30 años que no satisfizo, aunque no al punto de no seguir negociando, y las partes no están muy lejos de limar diferencias, sobre todo por el interés del arquero en ser transferido. El Xeneize no se movería de los 10 millones de dólares (su cláusula es de 25, aunque suena impagable debido al contexto post pandemia), por lo que aguarda una mejora sustancial.

Frente a este panorama, surgió una posibilidad que el Consejo de Fútbol deberá estudiar. Es que el elenco mexicano habría ofrecido incluir al delantero Dorlan Pabón como parte de la negociación. Además de abonar una determinada cifra de dinero por su pase, pondría sobre la mesa la ficha del colombiano de 33 años que ya estuvo en el radar de Boca en mercados anteriores.

Dorlan Pabón alzando el trofeo de campeón tras ganar con Monterrey el título del torneo Apertura 2019. Estadio Azteca, Ciudad de México. 29 de diciembre de 2019 (REUTERS/Henry Romero)

Dorlan Pabón se desempeña en Rayados desde 2014. También jugó en Rionegro Águilas de Colombia, Envigado y Atlético Nacional de su Colombia natal, Parma de Italia, Betis y Valencia de España y San Paulo de Brasil.

El futbolista colombiano todavía cuenta con un año más de contrato y según informaron medios mexicanos, Rayados buscará liberar un cupo con su transferencia y así bajar fuertemente la presión financiera que sufre el club. Una fuente cercana al futbolista confirmó a Canal 6 Deportes que le agradaría ir a la Argentina para jugar en Boca Juniors. Si finalmente la operación se concreta, Andrada se encontraría en el club mexicano con varios compatriotas curiosamente ex River Plate, como lo son Nicolás Sánchez, Matías Kranevitter y Rogelio Funes Mori, además del ex-Independiente, Maximiliano Meza.

De esta manera, Agustín Rossi quien se quedaría con la titularidad del arco boquense para la próxima temporada, luego de que también recibiera una oferta del Udinese, de Italia, considerada insuficiente apenas inferior a los 3.500.000 de dólares por el ciento por ciento de su pase. Claro que esta operación estaba sujeta a que el elenco italiano transfiriera al arquero argentino Juan Musso, que hoy viajó a Santiago del Estero formando parte de la delegación del seleccionado argentino que mañana recibirá a Chile por Eliminatorias Sudamericanas. El ex Racing Club es pretendido por la Roma, donde se acaba de hacer cargo de la dirección técnica el portugués José Mourinho.

Mientras tanto, Boca continúa en la búsqueda de un centrodelantero. Roger Martínez es el principal apuntado, aunque en las últimas horas surgió como un plan B el retorno de Jonathan Calleri, quien está a punto de quedarse con el pase en su poder. Si bien el ex All Boys de 27 años desea continuar jugando en Europa, lo seduciría un llamado de Riquelme.

Por último, es un hecho la transferencia de Nicolás Capaldo al más importante equipo austríaco, que suma siete títulos consecutivos en la Bundesliga local y acaba de consagrarse campeón de la Copa de Austria. La oferta del club patrocinado por la empresa de bebidas energizantes Red Bull es muy similar a la de Monterrey por Andrada, ya que ronda los 5.000.000 de euros, alrededor de unos 6.000.000 de dólares. Claro que Boca posee el 80 por ciento del pase del futbolista de 22 años, porque el 20 restante es propiedad del club Deportivo MacAllister, de Santa Rosa, que regentea justamente el ex lateral xeneize Carlos Mac Allister junto a su hermano Patricio, ya que esta entidad pampeana es donde se formó este futbolista y desde donde llegó a Boca.

SEGUIR LEYENDO: