Explosivas declaraciones del padre del Kun Agüero: dardo a Pep Guardiola y por qué su hijo no volverá a Independiente

Sergio Agüero se despidió del Manchester City tras diez años en los que se convirtió en el máximo goleador de la historia del club (Reuters)

Fue una semana agitada para Sergio Agüero, quien el sábado perdió con el Manchester City la final de la Champions League ante el Chelsea y hoy ya se encuentra en la Argentina listo para disputar los partidos de Eliminatorias con la Selección, luego de haber sellado su llegada al FC Barcelona. Lo que le faltaba a estas horas frenéticas fue el episodio ocurrido este mismo miércoles luego de un falso positivo de coronavirus en un test rápido que encendió las alarmas en el predio de Ezeiza.

Por ese motivo, su padre, Leonel Del Castillo, habló con Radio La Red para llevar tranquilidad y confirmar que el delantero no tiene Covid-19, sino que había sido un error en uno de los testeos. “El (testeo) de Ezeiza le dio negativo y el test que le hicieron ayer le dio falso positivo y ahora ya le dio negativo el PCR”, explicó, aunque no supo confirmar si viajará con el plantel a Santiago del Estero para el duelo por Eliminatorias ante Chile.

La Argentina se medirá ante La Roja este jueves y el martes visitará a Colombia, antes del inicio de la Copa América que se celebrará en Brasil. El elenco de Scaloni, invicto en lo que va del certamen clasificatorio rumbo al Mundial de Qatar 2022 se ubica segundo en la tabla, a dos puntos de Brasil, que ostenta puntaje perfecto en las cuatro jornadas disputadas hasta el momento.

En la charla con el programa radial De Una Otro Buen Momento, Del Castillo también habló sobre lo que fue la salida de su hijo del Manchester City y apuntó directamente contra Pep Guardiola: “Son cosas que pasan en el fútbol cuando hay alguien que te dice que no estás para seguir en el club y no te queda otra de cambiar”, comentó en referencia al técnico español: “Guardiola nunca quiso a Agüero”. Cuando fue consultado, señaló que no hubo nunca un conflicto, sino que al parecer su hijo no era del gusto futbolístico del entrenador.

Agüero firmó un contrato de dos años con el Barcelona (Reuters)

Además, reveló que la intención original del Kun era seguir en el conjunto británico: “Intentó renovar con el City, pero ellos no quisieron”. A su vez, confirmó que el Barcelona no fue el único club que lo quiso, sino que varios de la Premier League intentaron ficharlo y que incluso había entablado conversaciones con algunos de ellos: “Tottenham, Arsenal y Chelsea estaban interesado en él”.

Sergio Agüero ya es oficialmente el nuevo delantero del Barcelona. El argentino, que tenía contrato vigente con el Manchester City hasta finales de este mes, eligió al equipo español por sobre el resto para continuar su carrera a pesar de no ser la mejor oferta a nivel económico. Así lo detalló el medio catalán Mundo Deportivo, quien informó que pasará de cobrar 23 millones de euros brutos (USD 28 millones) a tan solo 6 millones de euros (USD 7.3 millones) en el cuadro azulgrana por cada una de las dos temporadas que firmó.

Entre estas explosivas declaraciones, el padre del goleador también sentenció que el delantero no tiene ningún interés en volver a Independiente, al menos mientras que Pablo Moyano siga al frente de la institución: “El Kun tenía intención de retirarse en Independiente. Con otra dirigencia hubiese venido”. Vale recordar que el futbolista de 33 años surgió de la cantera del Rojo y debutó en el primer equipo a los 15 años, récord absoluto para el fútbol nacional.

Del Castillo se explayó en este punto y aseguró que la comisión directiva actual lo maltrató: “En Independiente al Kun no lo trataron bien, ni a mí ni a los hermanos de él. A mí no me dejaron entrar mas al predio y a mi hijo Mauricio (quien firmó su contrato en 2020 y solo jugó un partido) no le quieren dar el pase y los dirigentes no lo dejan jugar en Primera, ni en Reserva”. Semejante conflicto con sus familiares hizo que Agüero decidiese no volver a Avellaneda con Moyano al frente: “El Kun está enterado de todo esto. Si cambia la dirigencia no sé”.

Por último, el padre del ex jugador del Atlético de Madrid aseguró que su hijo está atravesando un gran momento y que espera poder tomar rodaje en el combinado nacional: “Ahora con 33 años está con experiencia y con las ganas de seguir jugando en la Selección”. Además, recordó que por lesiones nunca pudo ser titular “cinco o seis partidos seguidos”, pero que siempre estuvo presente, incluso cuando le tocó ir al banco de los suplentes.

