Colombia convocó a Edwin Cardona pero Boca podrá utilizarlo en las semifinales de la Copa de la Liga

Una noticia sacudió a Boca de cara a la recta final del semestre. La Federación Colombiana de Fútbol anunció de manera oficial la convocatoria de Edwin Cardona para afrontar los partidos por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Qatar 2022 ante Perú durante la madrugada del viernes 4 de junio, en Lima) y Argentina (el martes 8 de junio, en territorio cafetero).

Pese a que en un momento se creyó que el Xeneize perdía al exquisito volante para afrontar el choque del próximo lunes 31 de mayo ante Racing, por las semifinales de la Copa de la Liga, lo cierto es que podrá ser de la partida. El colombiano se perfilaba para ser de la partida, más teniendo en cuenta la reciente lesión de Agustín Almendra.

“El cuerpo técnico de la Selección Colombia Masculina de Mayores informa que el jugador Edwin Cardona ha sido convocado para disputar los juegos ante Perú y Argentina por las clasificatorias a la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. El mediocampista se unirá al grupo de convocados, una vez dispute el partido de su club Boca Juniors, en la Copa de la Liga Profesional ante Racing Club, el cual está programado para el próximo lunes 31 de mayo en la tarde”, informó la FCF mediante un comunicado.

Reinaldo Rueda tomó la decisión de sumar al ex Rayados de Monterrey y Pachuca debido a dos bajas de último momento. Una es la de Juan Fernando Quintero. El ex River, producto de las restricciones impuestas por la pandemia de coronavirus, no pudo salir de China, país en el que se encuentra jugando actualmente.

La otra ausencia es un duro golpe para Colombia, ya que se trata de uno de sus principales referentes. “El cuerpo técnico de la Selección Colombia Masculina de Mayores informa que el jugador James Rodríguez ha sido desconvocado para los juegos ante Perú y Argentina por las clasificatorias a la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022, y la CONMEBOL Copa América 2021. En los días pasados, el volante fue sometido a exámenes médicos, que determinaron que no se encuentra en el nivel óptimo de competencia, por lo cual, no podrá unirse al grupo de convocados por Reinaldo Rueda para los mencionados compromisos y el campeonato sudamericano. El entrenador y su equipo de colaboradores lamentan no poder contar en esta oportunidad con James Rodríguez y esperan que pronto el mediocampista pueda hacer parte de una convocatoria, representando a nuestro país con la altura y profesionalismo como siempre lo ha hecho”, esbozó la Federación.

Esta última noticia generó una ruptura dentro de la Selección. El futbolista del Everton utilizó sus redes sociales para manifestar su disgusto sobre la decisión que tomó el cuerpo técnico encabezado por Rueda. “Vengo de una recuperación que está en su parte final. En la que he tomado el tiempo suficiente para integrarme en plenitud de condiciones a la práctica de fútbol y de esta manera no afectar mi participación en los próximos compromisos de nuestra Selección. Los tiempor pertinentes de este proceso me sugieren tener precaución para participar en la Fecha 7 de la Eliminatoria, pero me permitirían integrarme de lleno en la Fecha 8 y, por supuesto, estar para la Copa América 2021. Con sorpresa recibo el comunicado del cuerpo técnico, manifestando no contar conmigo y deseándome una recuperación total. Recuperación que ya realicé y en la que he sacrificado mucho”, escribió el ex Banfield.

Tras cuatro jornadas disputadas, Colombia hoy se encuentra con 4 unidades en la séptima colocación, plaza que lo deja fuera de los puestos que otorgan un boleto a la próxima Copa del Mundo. Dos unidades por encima aparece Uruguay, quien hoy estaría disputando un Repechaje para clasificar al Mundial.

