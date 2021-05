Preocupación en Racing porque podría perder a dos de sus referentes para la definición de la Copa de la Liga

Gabriel Arias es uno de los mejores arqueros del fútbol argentino y fue convocado para los próximos compromisos por Chile. Foto: REUTERS





En las últimas horas se incrementó la preocupación en Racing. Es que el entrenador del seleccionado chileno, el uruguayo Martín Lasarte, anunció la lista de convocados para los partidos contra la Argentina y Bolivia por Eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022 con Gabriel Arias y Eugenio Mena en su nómina.

En este contexto, los dos pilares de la Academia podría perderse los próximos compromisos de la definición de la Copa de la Liga, correspondientes a la semifinal (y posible final) del torneo doméstico.

La Roja visitará al equipo de Lionel Scaloni el próximo jueves 3 de junio en Santiago del Estero y luego recibirá, el martes 8, a Bolivia. En su primera convocatoria oficial, Lasarte llamó a tres jugadores del fútbol argentino (el otro es Pablo Galdames de Vélez) pero dejó afuera al defensor Paulo Díaz, de River, quien se recupera del coronavirus.

En este contexto, el presidente del club de Avellaneda, Víctor Blanco, reconoció que lo ideal sería jugar el encuentro ante Boca lo antes posible. “Hasta ahora no sabemos nada. La posición de Racing es jugar el 30 de mayo la semifinal”, dijo el titular albiceleste en diálogo con TyC Sports. Y continuó: “Todavía no hablamos con la gente de Chile, porque todavía no tenemos una fecha concreta. Nos parece una locura no jugar antes del 30, porque además hay Copa Libertadores. Todavía no hicimos ningún pedido a Chile para que se puedan quedar unos días más con nosotros”.

“Sería lamentable organizar esos partidos en una fecha en la que no podamos contar con esos jugadores. Lo normal sería jugarlo cuanto antes. Incluso podríamos barajar la posibilidad de evitar los viajes y hacer los partidos en Buenos Aires”, completó el directivo.

El arquero Arias y el lateral izquierdo Mena, de Racing , y el mediocampista de Vélez Pablo Galdames serán los representantes de la Copa de la Liga Profesional en La Roja. La lista también está conformada por los experimentados Claudio Bravo, Maurico Isla, Gary Medel, Arturo Vidal, Charles Aránguiz, Alexis Sánchez y Eduardo Vargas.

La nómina completa es la siguiente:

Arqueros: Gabriel Arias, Claudio Bravo y Gabriel Castellón.

Defensores: Yonathan Andía, Jean Beausejour, Eugenio Mena, Mauricio Isla, Guillermo Maripán, Francisco Sierralta, Gary Medel, Enzo Roco y Sebastián Vegas.

Volantes: Tomás Alarcón, Claudio Baeza, Pablo Galdames, Juan Leiva, Clemente Montes, Carlos Palacios, Charles Aránguiz, César Pinares, Erick Pulgar y Arturo Vidal.

Delanteros: Ben Brereton, Bryan Carrasco, Luis Jiménez, Jean Meneses, Felipe Mora, Fabián Orellana, Alexis Sánchez y Eduardo Vargas.

