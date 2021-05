Cumple 80 años el Círculo de Periodistas Deportivos, creador de la mayor distinción del deporte argentino

El tenista Juan Martín Del Potro con el Olimpia de Oro que ganó en 2009.

Cuando el 24 de Mayo de 1941 un grupo de periodistas creó en Buenos Aires el Círculo de Periodistas Deportivos, en la Argentina ni siquiera existía la televisión. Nuestro país no había ganado aún ningún Mundial de fútbol, Juan Manuel Fangio no era campeón de Fórmula 1, ningún boxeador argentino había logrado un título del mundo y no habían nacido Guillermo Vilas, Carlos Monzón ni Diego Maradona. De allí en adelante, a lo largo de 80 años, a los periodistas deportivos argentinos les cupo el rol de contarles a los aficionados las páginas más gloriosas de nuestro deporte.

Ese día, en el Círculo de la Prensa, se reunieron ocho periodistas, muchos de ellos directores y jefes de Deportes de grandes medios: José López Pájaro (el padre de Julio Ricardo), director de la Revista La Cancha, Hugo Marini, jefe de Deportes de Crítica, Salustiano González, jefe de Deportes de El Mundo, Emilio Rubio, de Noticias Gráficas, Alfredo Rossi, de La Prensa, Ricardo Lorenzo (“Borocotó”), de El Gráfico y Danilo Manzini e Idelfonso Talarúa Kendall, ambos de La Razón. Ellos dieron el puntapié inicial al Círculo y convocaron a una Asamblea General, que designó a la primera Comisión Directiva. Los objetivos iniciales de la nueva agrupación fueron, entre otros, “facilitar la labor del cronista y obtener las garantías esenciales en su relación con asociaciones, clubes y autoridades públicas, servir de punto de contacto para que se conozcan y se traten todos los periodistas deportivos y ayudarse mutuamente”.

En 1954 vería la luz uno de los hijos dilectos del Círculo: El premio Olimpia, la distinción más importante de la historia del deporte argentino. Surgido como un reconocimiento al deportista más destacado del año, el primero fue otorgado a Juan Manuel Fangio en una fiesta multitudinaria en el Luna Park.

Maradona recibió premios a lo largo de todo el mundo. Pero cuando ganó el Olimpia de Platino, creado por el Círculo de Periodistas Deportivos para premiar al deportista argentino más importante del siglo, el Diez al recibirlo dijo: "el mejor premio de mi vida"

En 1970 se sumaron los “Olimpia de Plata” al más destacado en cada deporte, para luego elegir entre ellos al Olimpia de Oro. Pascual Pérez, Nicolino Locche, Roberto de Vicenzo, Horacio Accavallo, Carlos Monzón, Guillermo Vilas, Diego Maradona, Santos Laciar, Gabriela Sabatini, Emanuel Ginóbili, David Nalbandián o Juan Martín Del Potro son algunos de los que recibieron la estatuilla. Como el Olimpia es una distinción que presume de colocar a todos los deportes al mismo nivel, también han ganado el oro ciclistas, nadadores, atletas, patinadoras, deportistas náuticos, polistas y una judoca.

Desde 1954 hasta el presente, solo la crisis del 2001 (que obligó a postergar la fiesta hasta el mes de marzo) y la pandemia del COVID-19 obligaron a diferir la celebración. Al terminar el siglo XX, el Círculo otorgó el Olimpia de Platino al mejor deportista del siglo. Los periodistas deportivos votaron en primera instancia cinco finalistas (Juan Manuel Fangio, Carlos Monzón, Guillermo Vilas, Roberto De Vicenzo y Diego Maradona) y luego, entre ellos, al mejor de todos. El elegido fue Maradona, que al recibir emocionado la estatuilla la calificó como “el mejor premio de toda mi vida”

En 1960 nació otro de los grandes orgullos del Círculo: La Escuela de Periodismo Deportivo, la primera en su género en toda América Latina. El primer curso fue experimental y duró sólo cuatro meses. Los profesores (todos ad-honorem) eran verdaderos referentes de la profesión y el deporte: Borocotó, Félix Daniel Frascara, Fioravanti, Enzo Ardigó, Apo, Raúl Landini (Medalla de Plata en Boxeo en los Juegos Olímpicos de Ámsterdam) José D’Amico (dos veces técnico del seleccionado argentino de fútbol) Bartolomé Macías (primer árbitro argentino en dirigir en un Mundial, en 1930) y Pedro Valdés fueron los más destacados. Ernesto Cherquis Bialo, Hector Vega Onesime, (luego directores de “El Gráfico”) Eduardo Alperín, Ernesto Muñiz (más tarde Jefes de Deportes de “La Nación”) César Volco (que dirigiría “Goles”), Néstor Ibarra y Diego Bonadeo fueron algunos de los que asistieron al primer curso.

La Escuela creció hasta llegar a tres turnos y 600 alumnos cada año. Guillermo Salatino, Enrique Sacco, Horacio Pagani, Mauro Viale, Marcelo Araujo, Miguel Simón, Alejandro Fabbri o Adrián Puente son algunos de los que pasaron por las aulas de la Escuela y construyeron luego una sólida carrera profesional.

El Círculo celebra sus 80 años en un momento difícil para la profesión. La cantidad y calidad de las fuentes de trabajo han disminuido, la demanda laboral supera a la oferta y en ocasiones la precarización se impone frente a la estabilidad. Es por ello que desde la Comisión Directiva reafirmamos la convicción de que el Círculo debe ser la casa de todos los periodistas deportivos. Juntos, como lo propusieron en el acta inicial los fundadores, podemos lograr una institución cada vez más fuerte y representativa, y cumplir un rol determinante en la defensa de la profesión y de la calidad de las condiciones de trabajo para todos los colegas. Ese es nuestro principal desafío, al celebrar nuestros primeros 80 años.

* Vicepresidente a cargo de la Presidencia del Círculo de Periodistas Deportivos