Tras el brote en River, Boca informó que todas las pruebas PCR dieron negativo de COVID-19

Boca informó que todos los test PCR arrojaron negativo de COVID-19 (Boca Juniors Oficial)

El departamento médico de Boca confirmó que todos los hisopados realizados al plantel y cuerpo técnico arrojaron resultado negativo, por lo que Miguel Ángel Russo cuenta con el plantel completo a disposición para jugar este jueves ante Barcelona de Guayaquil, por la quinta fecha de la Copa Libertadores.

“El plantel realizó los tests PCR previos al partido de este jueves por la Copa Libertadores. Todos dieron negativo y están a disposición para enfrentar a Barcelona de Ecuador. Depto. Médico Fútbol Profesional”, informó el Xeneize a través de sus redes sociales.

Una gran noticia para el club, luego del brote de coronavirus que tuvo River y que generó mucha preocupación debido a que ambos vienen de enfrentarse el último domingo en la Bombonera, por los cuartos de final de la Copa de La Liga.

El comunicado de Boca

Desde el fin de semana el barrio porteño de La Boca fue una montaña rusa de emociones. De ir arriba en el marcador en el Superclásico ante River a la infartante definición por penales que terminó con la ejecución de Julio Buffarini y el dubitativo festejo de los jugadores xeneizes. El sabor de la victoria fue sintiéndose mucho más con el correr de las horas y en este momento se sumó la tranquilidad frente a la muy buena noticia de que el club no tiene nuevos casos de coronavirus.

El plantel se sometió a los testeos previos correspondientes a la antesala de su próximo encuentro por Copa Libertadores (recibirá a Barcelona de Ecuador este jueves desde las 21 en la Bombonera por la quinta jornada del Grupo C de la competición), que será fundamental para sus aspiraciones de clasificación a los octavos de final.

Vale aclarar que el hecho de que Boca no haya informado ningún caso, no significa que el último domingo no se hayan producido contagios durante el encuentro ante River en la Bombonera. Para ello, habrá que aguardar algunos días más para que se termine de confirmar, ya que según informaron los especialistas el efecto de incubación y síntomas es de 6 días en promedio.

Boca y River vienen de enfrentarse en la Bombonera el último domingo, por los cuartos de final de la Copa de La Liga (REUTERS/Daniel Jayo)

Hay que recordar que la gran mayoría del plantel xeneize ya se contagió de COVID-19 desde que se decretó la pandemia el año pasado. De hecho fue en 2020 cuando se rompió la burbuja hecha en Ezeiza y se registró una ola masiva de afectados. Pero en las últimas semanas también se vieron afectados por el virus varios profesionales: Carlos Zambrano, Marcos Rojo, Jorman Campuzano, Edwin Cardona, Nicolás Capaldo y el juvenil Luis Vázquez.

El caso más resonante fue el de Esteban Andrada, quien acaba de reincorporarse al grupo después de haber quedado 8 días aislado en Ecuador tras dar positivo en su arribo a Guayaquil para jugar por la Libertadores contra Barcelona. Al mismo tiempo hay que mencionar que Russo ya se dio la primera dosis de la vacuna a principios de mes.

En otro orden de cosas, Miguel Ángel Russo recuperó a uno de sus soldados de cara al duelo del jueves ante los ecuatorianos: Mauro Zárate se repuso completamente de un desgarro en su gemelo izquierdo y podrá ser considerado entre los concentrados. En tanto, Marcos Rojo no se entrenó en la jornada de hoy por ser víctima de una gastroenteritis y seguramente no esté desde el arranque (lo reemplazaría Lisandro López en la zaga central).

El cuerpo técnico evalúa qué once poner en cancha dentro de 48 horas sabiendo que el domingo Boca tendrá que presentarse en San Juan para medirse con Racing por una de las semifinales de la Copa de la Liga. Esa cita arrancará a las 15:30 en el estadio del Bicentenario (el ganador se clasificará a la final contra Colón o Independiente, que se enfrentarán el sábado).

