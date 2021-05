Salió a la luz el mensaje de Edwin Cardona al plantel de Boca tras la polémica por picar su penal ante River

El momento en el que Edwin Cardona pica la pelota en su penal frente a River (REUTERS/Daniel Jayo)

Boca se presentó este lunes al entrenamiento con la felicidad a flor de piel. Y no es para menos, el equipo de Miguel Ángel Russo eliminó a River y se clasificó a las semifinales de la Copa de La Liga. Lo hizo por penales y luego de empatar 1-1 en los 90 minutos reglamentarios disputado en La Bombonera.

Fue un partido atípico por los 15 casos de coronavirus que se conocieron apenas 24 horas antes en el plantel millonarios. Pese a ello, el equipo de Marcelo Gallardo le jugó de igual a igual al Xeneize, que terminó ganando 4-2 en la definición con tiros desde el punto penal. Allí la gran figura fue Agustín Rossi, el arquero de Boca que atajó dos penales, a Fabrizio Angileri y a Leonardo Ponzio.

Sin embargo, el arquero debutante de River también contuvo uno y fue ante Edwin Cardona. Este disparo no pasó desapercibido, ya que el colombiano eligío picar su remate. Afortunadamante para él, Rossi se hizo gigante debajo de los tres palos y el resto de sus compañeros convirtieron sus tantos para evitar lo que hubiera sido ser el blanco de las principales críticas por la eliminación. Claro está, Cardona no estuvo exento de las reprobaciones sobre todo porque decidió arriesgar con un recurso frente a un juvenil que por primera vez se presentaba bajo los tres palos en un partido oficial.

Pasó el día de felicidad y euforia y Edwin Cardona decidió disculparse con sus compañeros. Fue este lunes, antes de dirigirse hacia la práctica, donde optó por enviar un mensaje al grupo de Whatsapp que tiene el plantel de Boca. El mensaje fue dado a conocer por el periodista partidario Martín Arévalo.

(@arevalo_martin)

“Les quiero pedir disculpas a todos por la decisión que tomé. Creí que estaba haciendo lo mejor pero me equivoqué. No me salió lo que pensé. Por suerte y gracias a todos ustedes mi error no costó tan caro. Gracias y perdón de nuevo”, escribió Cardona.

Y no fue el único, ya que en una historia de la cuenta de Instagram también publicó al respecto, aunque esta vez se refirió a los críticos. “La gente te hecha (sic) en cara tus pecados más nunca ven los suyos”, publicó.

Vale mencionar que entre otros protagonistas que minimizaron la cuestión, como Agustín Rossi o Carlos Tevez, también estuvo Juan Román Riquelme, el vicepresidente de Boca.

“Lo de Cardona son situaciones. Es un genio del fútbol. Para mí hace cosas que le salen a él sólo como tirar un tiro libre por abajo de la barrera o clavarla en el ángulo. Son genios que iluminan y les salen esas cosas. Cuando salen bien nos queremos poner a llorar y abrazarlo pero con una cosa de esta.... es un crack son los diferentes. Estamos muy contentos de tenerlo con nosotros. Esas cosas te salen y le salen a muy poquitos porque primero hay que animarse. Si le hubiera salido decimos madre mía. Zidane pateó así en una final del mundo. Hay que animarse a hacerlo en un Superclásico. Menos mal que ganamos porque pobre...”, reconoció el ídolo de Boca.

“Ojalá podamos comprar a Cardona. Los mejores siempre tienen que estar acá. Para mí no hay otro igual a él en el país. Cardona venía jugando increíblemente bien, venía siendo el mejor jugador del fútbol argentino para la mayoría hizo partidos increíbles y se desgarró por mala suerte antes de jugar el clásico. Después volvió a jugar unos minutos dio positivo de Covid-19 y hoy lo volvimos a recuperar. No estaba en condiciones de jugar más que lo que lo hizo. Es un loco que se anima a hacer lo que hizo. Es un crack”, cerró en diálogo con ESPN.

