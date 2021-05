Agustín Rossi habló de la charla de Riquelme y reveló por qué los jugadores de Boca no festejaron tras el penal de Buffarini

Agustín Rossi habló de la clasificación de Boca ante River

A pura emoción, Agustín Rossi aseguró que tuvo la ayuda de su padre en la tanda de penales que lo convirtió en héroe y figura en los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional ante River. El arquero xeneize perdió a su papá el año pasado y no pudo contener las lágrimas en una entrevista en el campo de juego de la Bombonera, segundos después de que se concretara la clasificación. Con las revoluciones más bajas pero todavía el sabor en la boca del resonante triunfo, volvió a revivir ese gran momento.

“Esto significa quizás sacarnos una mochila por todo lo que viene pasando en los últimos años, que siempre en las eliminaciones directas nos tocó quedarnos afuera. Esperemos que esta racha se haya cortado y todo lo que venga se positivo”, valoró en diálogo con El Canal de Boca el golero que había sido titular en el 2-2 de la ida disputada en la Bombonera por la final de la Libertadores 2018 que se definió en Madrid (en el Santiago Bernabéu atajó Esteban Andrada).

Un par de días antes del Superclásico, Juan Román Riquelme brindó una suerte de charla motivacional ante el plantel y a esto se refirió también el ex futbolista de Chacarita y Lanús: “¿Si influyó? Sí. La de Román es palabra autorizada para el Mundo Boca. Obviamente más allá de que influye su palabra, las ganas que teníamos de ganar el partido eran muy grandes. Por suerte pudimos darnos ese gusto y alegría no solamente para nosotros sino también por la gente”.

Rossi, figura de Boca en los penales ante River (REUTERS/Daniel Jayo)

¿Por qué los jugadores de Boca tardaron tanto en festejar la clasificación dentro de la cancha? Agustín Rossi brindó su versión como testigo presencial y privilegiado del curioso hecho: “Quizás por la adrenalina y los nervios de todos unon no se da cuenta y pierde la cuenta en ese momento. Yo antes de que patee Buffa miré la pantalla, que tenía los penales, saco la cuenta y digo ‘si mete, ya está’. Estaba pensando ‘metelo, Buffa, por favor’. Pero como todos se quedaron y nadie se dio cuenta, le pregunté al árbitro, que me dijo ‘ya está, sí, sí’”.

En la misma sintonía, agregó: “Después el festejo hoy día se hizo, pero quizás no con la emoción que se podría haber hecho”. Y mencionó sobre la montonera azul y oro final: “Mis compañeros me felicitaron y apoyaron, me dijeron que iba a atajar e iba a ser importante”.

