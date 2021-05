La explosión en las redes sociales de Leonardo Díaz, el arquero de River figura ante Boca: ya tiene más seguidores que casi todos los clubes de Primera

El boom de Díaz en las redes sociales

“Cambia, todo cambia”, una de las canciones más icónicas dentro del repertorio de Mercedes Sosa, es una frase que describe a la perfección el giro de 180 grados que dio la vida de Alan Leonardo Díaz.

El joven arquero no disputaba un partido oficial con la camiseta de River desde el 10 de abril, cuando su equipo se impuso por 3 a 0 ante Rosario Central por la Cuarta División. El golero de 21 años nunca tuvo la oportunidad de jugar en Reserva (fue 17 veces al banco) y dentro de su cabeza ya rondaba seriamente la posibilidad de quedar libre una vez finalizada la temporada. Sin ir más lejos, el viernes estuvo sentado en el banco de relevos en el choque ante Independiente, por los cuartos de final de la Reserva de la Copa de la Liga Profesional.

Pero un factor externo cambió el mapa por completo y le dio una oportunidad única e irrepetible de mostrarse ante el mundo. Un brote de COVID-19 dentro del plantel hizo que Marcelo Gallardo deba apostar por él ante las bajas de sus cuatro profesionales en el puesto (Franco Armani, Enrique Bologna, Germán Lux y Franco Petroli). Ahora, por su fama repentina, un aluvión de fanáticos invadió su cuenta de Instagram.

"Orgullo", la última publicación de Leo Díaz, nueva estrella de Instagram

Hasta el fin de semana pasado, cuando se supo que se concentraría y atajaría en el Superclásico, Díaz tenía apenas cientos de seguidores. Pero con el boom que generó su presencia destacada en la Bombonera, los likes se multiplicaron y llegó casi al medio millón de seguidores, un número superior al de casi todos los equipos del fútbol argentino (incluidos Independiente y Racing, que apenas superan los 400 mil, y San Lorenzo, que ostenta unos 370 mil).

La última publicación de Leo en su cuenta superó los 300 mil me gusta y es la más ponderada por sus nuevos fanáticos, de los cuales igualmente varios pasearon por su perfil y dejaron comentarios y likes en otros de sus posteos. Ahora el golero pasó a ser uno de los 10 jugadores del plantel millonario más requeridos en Instagram, codeándose con Franco Armani, Leonardo Ponzio y Enzo Pérez, que sobrepasan el millón de seguidores, entre otros.

El chico tuvo que crecer de golpe, ya que fue el encargado de pararse debajo de los tres palos en el choque por los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional en el Superclásico ante Boca. Si bien los de Núñez cayeron eliminados por penales, Díaz tuvo una actuación soñada. Sin responsabilidad en el gol de Carlos Tevez (hubo una falta previa a Jonatan Maidana que el juez no sancionó), el número 32 se reivindicó con tres estupendas atajadas ante el Apache para mantener a su equipo en partido y luego le contuvo una pena máxima al colombiano Edwin Cardona.

Marcelo Gallardo se deshizo en elogios con Leo Díaz una vez finalizado el partido con Boca (Prensa River)

“Es muy emocionante, para él y sobre todo para su familia y sus seres queridos. Que lo hayan visto en una situación tan particular como haber debutado en el arco de River en un clásico, con lo que eso representa. La verdad que nos ha emocionado porque respondió de muy buena manera”, lo respaldó Gallardo al oriundo de Lanús categoría 2000 (nació el 27 de enero) una vez finalizado el partido. Pero su mayor caricia hacia el juvenil fue el abrazo con el que lo acompañó al momento de dejar el campo de juego en La Boca, un gesto paternal que se hizo viral.

El que también se deshizo en elogios fue Ubaldo Matildo Filliol, el ídolo y referente en el puesto de Díaz: “Estoy feliz por la gran actuación que tuvo Leo Díaz en su debut. Lo conozco de pibe y sé de su fuego sagrado y su personalidad. Es un arquero que tiene mucha proyección. Fue la figura del Superclásico y con sus atajadas honró la historia del arco millonario y a su familia”.

Sus voladas ante el Xeneize no pasaron desapercibidas y Leo (como le gusta que lo llamen) quedó a un paso de cumplir uno de sus principales objetivos y concretar algo que lo tenía intranquilo. Según le confiaron desde River a Infobae, el club le propondrá un contrato como profesional. La mala es que según lo dispuesto por la Conmebol, quien rechazó el pedido excepcional de la entidad de Núñez para incluirlo junto a Agustín Gómez en la lista de buena fe de la Libertadores, se privará de tener su bautismo oficial por el certamen continental (Gallardo tendrá que poner en el arco a un jugador de campo).

Leo Díaz, arquero de River, jugaba torneos de penales por plata

El amor por la pelota comenzó desde muy chico. Sus primeras atajadas las dio en club Ateneo de su Lanús natal. De ahí saltó a River en 2007, cuando tenía apenas 7 años.

Sus comienzos fueron muy prometedores en el Millonario, ya que formó parte de las selecciones Sub 15 y Sub 17 en sendos torneos sudamericanos. En ambos, curiosamente, fue suplente de Manu Roffo, entonces arquero de Boca. También fue el 1 del equipo en la Libertadores Sub 20 del 2020 que se llevó adelante en Paraguay. Pero, relegado por varios arqueros, su carrera parecía estancarse.

Incluso, para aportar algo de dinero en su casa, Díaz llegó a disputar algunos torneos de penales. Tras quedar en el seno de la escena por su gran actuación ante Boca, rápidamente en las redes sociales se hicieron virales su participación en Los Wachos del 1ro, uno de los habituales equipos dentro de los certámenes que se organizan en Villa Oculta. Si con ese temple que se observa en las imágenes se paraba delante de tanto público y con tanta presión, cómo no iba a tener personalidad para destacarse en su debut y en un Superclásico.

En estas frenéticas horas que vivió Leo Díaz, el joven arquero, sin saberlo, le dejó una importante enseñanza al resto de los jóvenes que buscan triunfar en el fútbol: nunca hay que bajar los brazos.

SEGUIR LEYENDO: