Dolor en el rugby: murió Héctor Luis “Pochola” Silva, histórico capitán de Los Pumas

Héctor Luis "Pochola" Silva murió por coronavirus

El deporte argentino se vio conmocionado este lunes al confirmarse la muerte de Héctor Luis Pochola Silva, histórico jugador de rugby e integrante de Los Pumas. Tenía 76 años y se había contagiado de coronavirus, por lo que permanecía internado hace algunos días en una clínica de la ciudad de La Plata.

El cuadro de salud de esta gloria del deporte argentino se había agravado en las últimas horas. Luego de permanecer varios días en terapia intensiva y con pronóstico reservado, el triste desenlace se produjo este lunes en la clínica Ipensa, según informó el diario El Día de La Plata, la ciudad en la que el ex atleta nació y desarrolló la mayoría de su carrera deportiva. “Tranquilo, en unos días me voy de acá y hacemos una nota”, le había dicho Pochola a ese medio a principios de mayo. Su promesa no pudo cumplirse.

Silva, conocido en todo el ambiente del rugby por el apodo de Pochola, tuvo sus comienzos en el Club Los Tilos. Su debut internacional en la selección argentina se produjo en 1965, en aquella gira por Sudáfrica que dio nacimiento al apodo de Los Pumas. Su jerarquía le permitió ganarse la capitanía del equipo nacional, de la cual hizo gala entre 1967 y 1971.

Pochola integró aquella selección argentina que hizo la gira por Sudáfrica en 1965 y que se ganó el apodo de Los Pumas (Photo by Central Press/Hulton Archive/Getty Images)

Su trayectoria con los colores celeste y blanco se dividió en dos etapas: de 1964 a 1971 y de 1978 a 1980, año en que terminó su carrera como jugador profesional. Luego, entre 1984 y 1987 se desempeñó como entrenador de la selección argentina de rugby.

Pero el legado de Pochola no se limita al deporte. También se recibió de Doctor en Ciencias Veterinarias en la Universidad de La Plata y fue docente en esa casa de estudios durante la década de 1970′.

Su carrera le valió múltiples galardones y reconocimientos. En 1971 fue elegido Jugador del Año por la revista El Gráfico y fue nombrado Miembro Honorario del Consejo del Deporte de La Plata. En tanto que en 1980 recibió el Diploma al Mérito de parte de la Fundación Konex.

Su recuerdo quedará en todo el rugby argentino, pero sobre todo en el Club Los Tilos, donde la cancha número 1 lleva su nombre.