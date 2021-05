Los Jaguares XV fueron campeones invictos en la Superliga Americana de Rugby

El resumen de la victoria de Jaguares XV ante Peñarol Rugby.

En el último partido de la Superliga Americana de Rugby (SLAR) disputado el sábado, Jaguares XV se consagró campeón tras derrotar 36-28 a Peñarol Rugby en el estadio Charrúa de Montevideo y de esta manera, consiguió el trofeo de forma invicta y con 12 victorias en misma cantidad de encuentros. Fue un partido trabado en los 80 minutos y los dirigidos por Ignacio Fernández Lobbe no lograron despegarse nunca del resultado y tuvieron que trabajar la victoria en la noche uruguaya.

El encuentro arrancó muy parejo y los dos equipos se mostraron firmes en defensa, tal es así que a los 23 minutos llegó el primer try del partido. Tomás Cubilla recibió un gran offload de Lautaro Bavaro y apoyó para la franquicia argentina.

Minutos más tarde, los conducidos por Nacho Fernández Lobbe incrementaron la diferencia en el marcador. Juan Bautista Daireaux rompió a toda velocidad y llegó al ingoal para el segundo try.

Ya en el complemento, Jaguares XV golpeó de entrada: a los 49 minutos, cuando Cubilla anotó su segunda conquista en el cotejo. Pero cuando todo parecía definido, Peñarol se despertó y se puso a dos unidades con dos tries: Amaya a los 54 minutos, y Vilaseca a los 64′.

A 10 minutos del cierre, el equipo argentino sumó siete unidades con un try penal y se distanció en el marcador. Finalmente, Cubilla apoyó su hat-trick y decretó el triunfo para Jaguares XV, no antes de que Peñarol llegue a un nuevo try. De esta manera, el equipo argentino se consagró campeón de la SLAR de manera invicta.

En cuanto al balance final, el argentino Sebastián Cancelliere fue reconocido como el mejor jugador del torneo, producto de sus 14 conquistas marcadas en 9 encuentros.

Jugadores de Jaguares XV de Argentina fueron registrados este sábado al celebrar el título de la Superliga Americana de Rugby (SLAR), tras vencer en la final al Peñarol de Uruguay, en el Estadio Charrúa de Montevideo (Uruguay). EFE/Federico Anfitti

Felipe Ezcurra, capitán del equipo argentino, aseguró que “me genera satisfacción, fue muy duro, fuera de casa y de no estando cerca de la familia. Me parece que te deja una linda satisfacción de haber ganado el último partido del torneo”.

Por su parte, Fernández Lobbe, sostuvo que “queríamos llegar hasta la final, la jugamos y la ganamos. Muy contento con el grupo, tras mucho tiempo de preparación, así que estoy feliz de poder salir campeones. Por momentos nos equivocamos, pero siempre tratamos de generar. Siempre queremos mejorar sobre los errores. Tuvimos una muy buena defensa en el primer tiempo y hoy se ganó con mucha autoridad”

“Me quedo con el Jaguares XV que siempre quiso ser protagonista. Hay muchos jóvenes que queremos seguir dándole herramientas y que puedan seguir creciendo”, finalizó.

En tanto que Francisco Gorrissen, subcapitán de Jaguares XV, indicó que ¨es una alegría bárbara poder coronar esto con un título, fue un torneo muy duro y el nivel fue creciendo. Los rivales nos pudieron analizar con el correr de los partidos. Así que muy contentos de llevarnos el campeonato. El partido fue recontra trabado nunca nos pudimos despegar del resultado, Peñarol siempre estuvo en partido. Tuvimos errores y eso lo tomo como aprendizaje”.

Síntesis

Jaguares XV (36): 1. Federico Wegrzyn, 2. Martín Vaca, 3. Juan Pablo Zeiss, 4. Federico Gutiérrez, 5. Franco Molina, 6. Lautaro Bavaro, 7. Juan Martín González, 8. Francisco Gorrissen, 9. Felipe Ezcurra, 10. Tomás Albornoz, 11. Tomás Cubilla, 12. Juan Pablo Castro, 13. Agustín Segura, 14. Tomás Cubilla, 15. Juan B. Daireaux.

Ingresaron: 16. Ignacio Ruiz, 17. Francisco Minervino, 18. Joel Sclavi, 19. Tomás Bernasconi, 20. Joaquín Oviedo, 21. Teo Castiglioni, 22. Martín Elías, 23. Gerónimo Prisciantelli.

Entrenador: Ignacio Fernández Lobbe.

Tries: Cubilla (3), Daireaux, Segura, Try penal

Conversiones: Albornoz (2)

Peñarol Rugby (28): 1. Juan Echeverría, 2. Guillermo Pujadas, 3. Diego Arbelo, 4. Felipe Aliaga, 5. Nahuel Milan, 6. Manuel Ardao, 7. Santiago Civetta, 8. Conrado Roura, 9. Manuel Nogues, 10. Martín Roger, 11. Nicolás Freitas, 12. Andrés Vilaseca, 13. Tomás Inciarte, 14. Juan Manuel Alonso, 15. Baltazar Amaya.

Ingresaron: 16. Facundo Gattas, 17.Facundo Pomponio, 18. Matías Benítez, 19. Eric Dosantos, 20. Juan Marcos Chamyan, 21. Carlos Deus, 22. Felipe Arcos Pérez, 23. José M. Iruleguy.

Entrenador: Pablo Bouza.

Tries: Amaya, Vilaseca, Gattas

Conv: Roger (2)

Pen: Roger (3)

Amarillas: Pomponio

Árbitro: Damián Schneider (ARG)

SEGUIR LEYENDO