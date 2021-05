Daniel Arcucci cruzó a Riquelme por sus declaraciones sobre Maradona: “En su casa le hicieron el peor homenaje de todos”

Daniel Arcucci cruzó a Juan Román Riquelme por sus declaraciones sobre Diego Maradona

La victoria de Boca ante River en el Superclásico por los cuartos de final de la Copa de la Liga hizo que Juan Román Riquelme recuperara las ganas de hablar con la prensa. Una vez que terminó el partido en la Bombonera, el vicepresidente del Xeneize brindó una serie de entrevistas en las que destacó el presente del equipo que dirige Miguel Ángel Russo y también analizó diversas cuestiones de la actualidad del fútbol argentino.

Román llevaba tanto tiempo sin dar declaraciones que una de las consultas ineludibles era sobre cómo lo había afectado la muerte de Diego Armando Maradona, ocurrida el 25 de noviembre del año pasado. La respuesta que brindó el ídolo Xeneize suscitó una serie de cuestionamientos, y el más duro vino del lado del periodista Daniel Arcucci.

“Me pasa lo mismo que nos pasa a todos los argentinos: creemos que Diego en algún momento va a aparecer. Nunca vamos a aceptar lo que pasó. Era nuestro héroe, creíamos que era Superman. Hemos sido muy felices los que amamos este juego por haberlo visto jugar y por las alegrías que nos dio”, dijo Riquelme.

Ante esta declaración, Arcucci apuntó todas sus cañones contra Román. El periodista, uno de los realizadores junto a Ernesto Cherquis Bialo del libro Yo soy el Diego, la autobiografía de Maradona, escribió en su cuenta de Twitter: “Se acordó un poco tarde de ‘nuestro ídolo, nuestro héroe, nuestro Superman’. Tal vez si Diego vuelve a aparecer en la Bombonera, como sobreactúa que sucederá, lo reciba mejor que aquella vez del partido contra Gimnasia, cuando en su casa le hicieron el peor homenaje de todos”.

captura tuit arcucci

El panelista de ESPN hizo referencia al episodio ocurrido en febrero de 2020. Por aquel entonces, Maradona era entrenador de Gimnasia La Plata y en cada cancha rival que pisaba recibía un sentido homenaje. En la Bombonera, el recibimiento fue algo más sobrio: sus ex compañeros Miguel Ángel Brindisi y Hugo Perotti se reunieron y le entregaron una camiseta de Boca enmarcada con el número 10 y una plaqueta en reconocimiento por el título obtenido en 1981. Ese día no hubo presencia de directivos, distinto a lo que solía ocurrir en las otras instituciones.

“Yo no voy a recibir ningún regalo. Voy como DT de Gimnasia y Esgrima La Plata”, había dicho Maradona en la previa de aquel homenaje. También había apuntado contra Riquelme y había reavivado un viejo enfrentamiento: “Yo soy hincha de Boca, pero yo no renuncié nunca a la Selección, no falté a ningún partido en Boca y no falté a ningún entrenamiento en Boca. A los amigos que son amiguetes, no tienen idea de esto porque entraron sin estudiar. Y lo digo por todos eh, no solo por Riquelme. No me interesa que me den una plaqueta, no me interesa que me reciban, total la calle dice otra cosa”.

Por el momento, Riquelme no ha respondido a la acusación de Arcucci. Difícil será que haya una respuesta inmediata debido a que el vicepresidente de Boca no suele hablar con la prensa con frecuencia. Habrá que esperar, tal vez, a la próxima vez en que Román decida compartir sus visiones de manera pública.