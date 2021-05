Las barras de Boca y River prometieron no hacer el tradicional banderazo en la previa del Superclásico: cómo será el intenso operativo de seguridad

El operativo que tendrá más de 300 efectivos movilizados (Foto: Ronaldo SCHEMIDT / AFP)





Después de muchos años y por primera vez en pandemia, no habrá grandes banderazos en los alrededores de las concentraciones de Boca y River. Porque cercadas por la Justicia, La Doce y Los Borrachos del Tablón decidieron bajar el perfil de cara al Superclásico de esta tarde. Esos son los mensajes que ambas barras hicieron trascender pero aún así, la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana que sabe que la palabra del barra es hoy un juramento y mañana una traición, decidió hacer un amplio operativo de seguridad que incluye no sólo La Bombonera, donde habrá un primer anillo que a diferencia de otros partidos no estará ubicado a 100 metros del estadio sino a 400, sino que además habrá despliegue de fuerzas de la Ciudad en los lugares de concentración de ambos planteles: el hotel Intercontinental, donde descansará Boca, y el estadio Monumental, desde donde saldrá River tras haberse suspendido la noche pautada en el hotel Alvear Icon de Puerto Madero tras el contagio por Covid de sus jugadores. Y como si fuera poco, también se desarrollará un operativo en el Obelisco para disuadir a quienes quieran ir a celebrar el triunfo sobre el clásico rival y el pase a semifinales de la Copa de la Liga en ese ícono porteño, aún cuando por el horario en que terminará el partido ya estará restringida la circulación en la Ciudad por el Coronavirus.

Toda esta historia tiene aristas interesantes para entender la situación. El lunes, en la reunión del Comité de Seguridad, la Ciudad llevó la postura de jugar el clásico desde las 21 horas, para desalentar los banderazos previos y además no permitir ningún festejo posterior. La idea era que de realizarse en horario nocturno estaba claro que no habría movilizaciones de ningún tipo ya que el movimiento en Buenos Aires debe cesar a las 20 horas, salvo para aquellos que cumplan funciones esenciales. La AFA vio con visto bueno esta posibilidad pero la televisión no estuvo de acuerdo ni tampoco funcionarios nacionales. Por lo que el Súperclásico no se movió de su horario original, esta tarde 17:30. Teniendo en cuenta esa decisión, se organizó el operativo que tendrá más de 300 efectivos movilizados, entre policías, agentes de prevención y agentes de tránsito. Los puntos más álgidos que se plantearon eran tres: los banderazos en ambos hoteles (ahora se sabe que River ya no concentrará en Puerto Madero), el estadio y el Obelisco. Pero sobre todo, el temor era la previa del partido, donde hasta ahora en cada súper se habían visto movilizaciones sin ninguna distancia social y en muchos casos sin barbijos. Y ante las escuelas cerradas en buena parte del AMBA (en CABA salvo inicial y primaria, el resto se brinda en forma virtual) ver a ambas barras copar las calles como sucedió en los superclásicos de este año significaba una afrenta y un descrédito ante la sociedad. Fue por eso que se decidió organizar un amplio operativo de seguridad.

Pero según pudo recabar Infobae, ni La Doce ni Los Borrachos están pensando en llevar adelante alguna movida. La barra de Boca se juntó este jueves en el Club Leopardi de Villa Luro que regentea la familia de Mauro Martín para armar una movida. Se discutió sobre ir a visitar el sábado al plantel a la concentración para hacerles entender a la manera barra lo que se juega Boca esta tarde y también realizar un banderazo posterior para el domingo. Pero todo quedó desarticulado en la tarde del viernes, cuando tras consultas con sus abogados la barra entendió que no era un buen momento dada su situación judicial: en septiembre toda la cúpula irá a juicio como encubridora de un secuestro extorsivo y además están en proceso actualmente por haber cortado la avenida Almirante Brown en la última fecha del torneo 2020. Y ya le avisaron a la barra que ahí como mínimo deberán firmar probation porque los videos son elocuentes de su accionar. Con este combo, el consejo legal fue no agitar las aguas que lleven a una condena aún más dura de la que les espera. Parecen haberlo comprendido, aunque algunos insisten en juntarse en la previa del partido sobre la calle Irala entre Brandsen y Villafañe para hacer sentir su presencia. Veremos.

Por el lado de Los Borrachos el temor estaba en que tanto la oficial como la disidente intentaran armar una movida para demostrar quién manda en la barra de cara a la concentración del plantel, que ahora saldrá desde el Monumental. Pero la disidente optó una vez más por no hacer nada y la oficial está en una encrucijada: tras haber perdido mucho del poder que tenía y con el club negándose a darle la venia a ninguna facción, sus bases reclamaban una movida para el súper. Pero tienen un problema extra: el banderazo anterior realizado por el partido de la Superliga en enero de este año terminó con una causa judicial abierta sobre Caverna Godoy, los hermanos Mauro y Leandro Ferraras, Víctor Toddy Videla, Juan Carlos Chimi Leguizamón, Gustavo el Uruguayo Larrain, Mariano Golo Patanchón, Gustavo el Tachero Luzzi, Martín de Soldati Vallejos, Javier Caputo y Emiliano D’Amico quienes están citados a indagatoria por la fiscal Celsa Ramírez para el viernes 4 de junio acusados del delito de entorpecer el normal funcionamiento del transporte de un espectáculo deportivo que tiene penas de hasta tres años de prisión. Y sumar una nueva causa por el mismo motivo equivale directamente a una condena en la anterior. Y nadie quiere que eso suceda cuando lo que se está dirimiendo, además, es a quién apoyará la barra en las próximas elecciones a realizarse a fin de año. Así planteadas las cosas, todos imaginan que hoy será el superclásico con menos incidencia en la previa de los barras. Ojalá ese pronóstico se cumpla.

SEGUIR LEYENDO