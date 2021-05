Quién es Alan Leonardo Díaz, el chico de 21 años que no debutó en Reserva y se convirtió en protagonista inesperado del Superclásico con River en alerta

Díaz tiene 21 años y todavía no tuvo su estreno en la reserva (Foto: River Plate Oficial)

El epicentro de los contagios masivos dentro del plantel de River estuvo situado debajo de los tres palos. El primero que dio positivo en los testeos fue el entrenador de arqueros Alberto Montes. Horas más tarde, el club también comunicó que otros tres arqueros tenían coronavirus: Germán Lux, Enrique Bologna y Franco Petroli. A la espera de los nuevos testeos a última hora del día, el único guardametas disponible es el titular Franco Armani y eso obligará a Marcelo Gallardo a tomar una decisión de emergencia: llamar al joven Alan Leonardo Díaz que es parte de la Reserva para que se siente en el banco de suplentes de la Bombonera.

Aunque el entrenador no quiere sumar a nadie de la Reserva a priori en el banco, en dicho puesto no tiene otra alternativa. Este viernes 14 de mayo las juveniles de River chocaron frente a Independiente por los cuartos de final y Díaz fue suplente de Petroli. Además, el joven de 21 años oriundo de Lanús todavía no debutó en la segunda divisional del Millonario. Por cuestiones de la vida, este domingo seguramente deberá hacer la entrada en calor previa junto a Armani y luego se sentará con los suplentes durante el partido.

En varias entrevistas realizadas por el canal oficial del club, Alan –que mide 1.80mtrs– reconoció a Ubaldo Matildo Fillol como su ídolo. Está en River desde infantiles y ya tuvo grandes experiencias como alcanzar la final de la Copa Libertadores Sub-20 del año pasado, además de un pasado en Selecciones Sub-15 y Sub-17 de Argentina. En septiembre del 2020 fue uno de los casos positivos de coronavirus que hubo en las juveniles.

En los papeles, Díaz es la quinta opción entre los arqueros, pero ante las bajas forzadas de Bologna, Lux y Petroli quedó primero en la línea de reemplazantes.

Alan Díaz tiene de ídolo a Fillol y suma presencias en las selecciones argentinas juveniles (Foto: Instagram)

Por otro lado, también se encendieron las alarmas al pensar en los partidos de Copa Libertadores que le quedan a River para finalizar la fase de grupos. En la lista de buena fe, el Muñeco sólo utilizó 32 de los 50 cupos disponibles y entre ellos incluyó cuatro arqueros, de los cuales tres están contagiados. Naturalmente, Armani es el único disponible para el choque ante Independiente Santa Fe de Colombia por la 5ª fecha del Grupo D que se desarrollará el próximo miércoles (desde las 21) en el Estadio Monumental. Esta misma complicación bien podría repetirse en el último choque de la zona contra Fluminense que se disputará el martes 25 de mayo en Núñez.

Con la preocupación lógica sobre lo que pueda pasar con Armani, teniendo en cuenta que tanto sus tres compañeros de puesto más cercanos como su entrenador dieron positivo, en el Millonario deberán repasar el reglamento y ver si la situación se adapta al punto 3.7.5.12 del reglamento de la Copa Libertadores 2021. Ese apartado está relacionado a la “sustitución de arquero” y advierte: “Se podrá permitir la sustitución de un arquero lesionado durante cualquier etapa de la disputa del torneo, una vez que la gravedad de la lesión haya sido confirmada y certificada por la Comisión Médica de la CONMEBOL”.

El interrogante en este contexto sanitario tan particular es si esta definición del reglamento está vigente también para cambiar a jugadores que hayan contraído coronavirus. En caso de ser una respuesta afirmativa, deberían incluir al joven Díaz en la nómina de la Copa para poder tener un guardameta de recambio en los dos duelos que quedan de la fase de grupos del certamen. “No podrán reincorporarse arqueros sustituidos por lesión y sí podrán serlo aquellos jugadores sustituidos en fases anteriores, haciendo uso de este derecho reglamentario”, aclara este ítem que se puede ejecutar hasta 24 horas antes del duelo en cuestión.

Pero por el momento, River sólo tiene un arquero para afrontar el mayor torneo continental. Las miradas ahora están puestas en los nuevos testeos al plantel –que ante esta situación de contagios masivos no se concentró– que se conocerán cerca de la noche del sábado. Por lo pronto, el chico Díaz seguramente deberá sumarse de emergencia.

El reglamento de la Copa Libertadores 2021

