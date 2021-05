Godoy Cruz-Banfield, Atlético Tucumán-Defensa y Justicia y Gimnasia-Vélez, los otros duelos del día: hora, TV y formaciones

Godoy Cruz-Banfield, Atlético Tucumán-Defensa y Justicia y Gimnasia-Vélez, tres partidos importantes en la definición de la Copa de la Liga

Pese a que la mayoría de la última fecha de la fase de grupos de la Copa de la Liga Profesional se jugarán mañana y varios reflectores estarán en lo que suceda en Paraná ante Patronato y Boca, hoy se producirán otros tres partidos donde algunos elencos buscarán una victoria que les permita soñar y quedar expectantes de poder conseguir un boleto a los cuartos de final.

Godoy Cruz-Banfield:

Godoy Cruz y Banfield quieren mantener viva sus chances de clasificar

El Taladro, gracias a la victoria ante River en el Florencio Sola la jornada pasada, aún mantiene intactas sus esperanzas de meterse entre los mejores ocho de la competencia. El subcampeón de la Copa Diego Maradona tiene 17 puntos, uno menos que el Millonario (último en clasificar por diferencia de gol), Rosario Central y Racing.

De esta manera, los dirigidos por Javier Sanguinetti deben ganarle al Tomba y esperar que no sumen de a tres ni el Millonario (recibe a Aldosivi), el Canalla (visita a Platense) y la Academia (será local ante San Lorenzo).

Los mendocinos, pese a que ganaron solo en una de sus últimas cuatro presentaciones, gracias a sus 15 unidades aún mantienen una remota posibilidad: tienen que ganar, que todos los anteriormente mencionados pierdan y que Argentinos-Central Córdoba sea un empate.

Probables formaciones:

Godoy Cruz: Juan Espínola; Elías López, Mauro Dos Santos, Leonel González o Gianluca Ferrari y Damián Pérez; Gonzalo Ábrego, Wilder Cartagena, Luciano Pizarro y Sebastián Lomónaco; Martín Ojeda y Christian Colmán. DT: Sebastián Méndez.

Banfield: Mauricio Arboleda; Emanuel Coronel, Alexis Maldonado, Luciano Lollo y Franco Quinteros; Alejandro Cabrera y Giuliano Galloppo; Juan Pablo Álvarez, Martín Payero y Fabián Bordagaray o Julián Eseiza; Luciano Pons. DT: Javier Sanguinetti.

Estadio: Feliciano Gambarte

Árbitro: Néstor Pitana

Hora: 13:00

Televisación: TNT Sports

Atlético Tucumán-Defensa y Justicia:

Atlético Tucumán, obligado a ganar ante Defensa y Justicia

Está todo muy apretado en la carrera por quedarse por la cuarta plaza dentro de la Zona B. Si bien los principales candidatos a quedarse con esa plaza jugarán mañana, el Decano quiere mantener viva la esperanza en su enfrentamiento ante el Halcón.

Los dirigidos por Omar De Felippe, con 15 unidades, se encuentran a tres de Unión, último en meterse entre los ocho mejores. Los tucumanos deberán ganar su partido y esperar que el Tatengue caiga en el clásico ante Colón, que Independiente no triunfe contra Huracán en Parque Patricios, que Lanús no se quede con los tres puntos ante Talleres y que Gimnasia no venza a Vélez.

Los de Florencio Varela, por su parte, ya no tienen posibilidades matemáticas y tienen todas sus energías depositadas en la Copa Libertadores. A este panorama hay que sumarle que dentro de su plantel cuentan con varios casos de coronavirus. Por tal razón, Sebastián Beccacece pondrá en cancha una alineación alternativa.

Probables formaciones:

Atlético Tucumán: Cristian Lucchetti; Marcelo Ortiz, Guillermo Ortiz, Nicolás Romero, Gabriel Risso Patrón; Agustín Lagos, Abel Bustos, Cristian Erbes, Ramiro Carrera; Leonardo Heredia y Javier Toledo. DT: Omar De Felippe.

Defensa y Justicia: Ezequiel Unsain; Emanuel Brítez, Juan Rodríguez, Néstor Breitenbruch, Nahuel Gallardo; Ciro Rius, Raúl Loaiza, Valentín Larralde, Kevin Lencina; Tomás Ortíz y Gabriel Hachen. DT: Sebastián Beccacece.

Estadio: Monumental José Fierro

Árbitro: Silvio Trucco

Hora: 15.30

Televisación: TNT Sports

Gimnasia-Vélez:

Gimnasia buscará una victoria ante Vélez

Otro que aún mantiene viva la esperanza es Gimnasia y Esgrima La Plata. Se jugará su última carta esta tarde, desde las 15.30, en el Bosque. Enfrente estará un Vélez ya clasificado como primero y con su cabeza puesta en la Copa Libertadores.

Las matemáticas le dan esperanzas al Lobo y en La Plata buscan aferrarse a ellas. Para eso, los dirigidos por la dupla Leandro Martini y Mariano Messera tendrán que vencer a Vélez y aguardar una derrota de Unión en el clásico contra Colón, que Independiente no venza a Huracán, que Lanús no se imponga contra Talleres y que Atlético Tucumán no pueda ante Defensa y Justicia.

El Fortín, que aguarda por conocer a su contrincante en los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional, preservará a varias de sus principales figuras pensando en el duelo del próximo jueves ante Liga de Quito, escolta de Flamengo en el Grupo G de la Copa Libertadores.

Probables formaciones:

Gimnasia: Rodrigo Rey; Marcelo Weigandt, Leonardo Morales, Maximiliano Coronel, Germán Guiffrey, Matías Melluso; Víctor Ayala, Harrison Mancilla; Brahian Alemán, Eric Ramírez y Johan Carbonero. DT: Leandro Martini y Mariano Messera.

Vélez Sarsfield: Alexander Domínguez; Hernán De la Fuente, Damián Fernández, Luis Abram, Miguel Brizuela; Agustín Mulet, Pablo Galdames; Luca Orellano, Ricardo Centurión, Agustín Bouzat; y Cristian Tarragona. DT: Mauricio Pellegrino.

Estadio: Juan Carmelo Zerillo

Árbitro: Yael Falcón Pérez

Hora: 15:30

Teleivsación: Fox Sports Premium

Tabla de posiciones: