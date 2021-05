Boca clasificado y River ya no depende de sí mismo: la tabla en vivo y los hipotéticos cruces de cuartos de la Copa de La Liga

Carlos Izquierdoz (d) de Boca disputa el balón con Matías Suárez de River, el 14 de marzo de 2021, en el superclásico disputado en La Bombonera en Buenos Aires (Argentina). EFE/Alejandro Pagni

En un domingo de súper acción, Boca con su triunfo ante Lanús se sumó a Colón y a Vélez y por el momento son los tres clubes clasificados a los cuartos de final de la Copa de La Liga. Por su parte, River cayó ante Banfield y se complicó. Aún resta la última fecha y un puñado de encuentros más de esta 12° jornada para que el cuadro de la siguiente instancia quede confirmado.

De finalizar el campeonato hoy, los hipotéticos cruces, con el clásico de Santa Fe, serían los siguientes: Colón (1° en el Grupo A) vs. Unión (4° en el Grupo B); San Lorenzo (2° en el Grupo A) vs. Talleres de Córdoba (3° en el Grupo B); Vélez Sarsfield (1° en el Grupo B) vs. Racing (4° en el Grupo A); y Boca (2° en el Grupo B) y Estudiantes de La Plata (3° en el Grupo A).

El Pincha, que tiene un juego pendiente ante Platense (lunes 18hs por la TV Pública), puede escalar posiciones sumando un punto y así cambiar por completo los cruces. Lo mismo ocurre con Racing, que con este empate en Santiago ante Central Córdoba saltó al cuarto lugar y sacó de la zona de clasificación a River. De este modo, el Millonario no depende de sí mismo en la última fecha cuando le toque recibir a Aldosivi.

Vale recordar que los cruces de cuartos serán a partido único en el estadio del equipo mejor ubicado. En caso de igualdad en los 90 minutos reglamentarios, habrá definición por penales. En tanto, las semifinales serán en un estadio neutral que determine La Liga Profesional y la localía será sorteada, al igual que la final. En ambos casos, de persistir la igualdad en los 90′ reglamentarios, se disputará un tiempo suplementario de 30 minutos (dos tiempos de 15) y de persistir el empate, habrá tiros desde el punto penal para definir al campeón.

Tablas de posiciones:

FECHA 12

Viernes 30 de Abril

Vélez 1-0 Patronato

Colón 2-0 Arsenal

Domingo 2 de mayo

Boca 1-0 Lanús

Independiente 0-1 Atlético Tucumán

Defensa y Justicia 0-1 Unión

San Lorenzo 1-0 Godoy Cruz

Talleres 1-1 Huracán

Banfield 1-0 River

EN JUEGO Central Córdoba vs. Racing

21hs. Rosario Central vs. Newell’s

Lunes 3 de mayo

15:45 Sarmiento vs. Gimnasia

18: Estudiantes vs. Platense

FECHA 13 (DÍA Y HORA A CONFIRMAR)

Arsenal-Central Córdoba

Racing-San Lorenzo

Godoy Cruz-Banfield

River-Aldosivi

Argentinos-Estudiantes

Platense-Rosario Central

Atlético Tucumán-Defensa y Justicia

Huracán-Independiente

Lanús-Talleres

Patronato-Boca

Gimnasia-Vélez

Newell’s-Sarmiento

Colón-Unión

