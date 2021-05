Guardiola enloqueció en el gol de Agüero, le dedicó un festejo especial y lo llenó de elogios

El festejo alocado de Guardiola en el gol de Agüero

Las lesiones y la pandemia se convirtieron en un escolló muy complicado para Sergio Agüero durante estos últimos meses. El Kun convivió con un largo proceso de inactividad que le impidió, hasta ahora, cerrar su década como futbolista del Manchester City como él hubiese querido. A dos meses de terminar su contrato y emigrar de la institución, el delantero argentino logró al menos sacarse una espina y fue un hombre clave para dejar a su equipo a un paso de una nueva Premier League.

Cuando iban 11 minutos de la segunda etapa, y tras una interesante espera colectiva de su equipo rotando la pelota de un lado al otro, Benjamin Mendy localizó al argentino en la puerta del área y le lanzó un poderoso pase. Agüero mató el balón con un control magistral y le pegó un poderoso disparo de derecha que fue imposible de atajar para Vicente Guaita. Ese fue la apertura del marcador en el triunfo 2-0 sobre Crystal Palace que lo ratificó como líder del certamen.

Sin embargo, una de las cosas más interesantes de esta anotación pasó del otro lado de la línea de cal. Josep Guardiola explotó de alegría y corrió para festejar el tanto con su futbolista, mientras ambos se señalaban. Como si esto no fuese suficiente reconocimiento, Pep hizo un gesto de sacarse el sombrero para remarcar la brillante jugada del Kun. Es repetición se viralizó rápidamente por redes sociales.

En conferencia de prensa, el entrenador aseguró que “nada puede compararse” a lo que hizo su goleador en el 2012 con el mítico gol a los 93 minutos y 20 segundos que le dio el triunfo ante Queens Park Rangers y el título, pero lo llenó de elogios: “Yo diría que ese es el gesto de la historia de este club. Ni Champions, nada se puede comparar a ese momento. Y hoy de nuevo, con el 0-0, el pase de Mendy fue excepcional. Y tras ello, el control y la acción. Ha vuelto a demostrar lo que ha demostrado a lo largo de su carrera tantas veces. ¡Qué jugador, qué gol, qué hombre! Increíble, la luz ha vuelto. Estuvo lesionado mucho tiempo. Ha entrenado muy bien en las últimas semanas. Es otra arma que tenemos si la necesitamos el próximo martes para nuestra final”.

“Qué gol, qué acción, qué jugador, qué hombre. Va a disfrutar de los últimos partidos. Mostró con su gol lo que ha sido y lo que es. Estoy enamorado como persona, ya que es un tipo increíble. En esas circunstancias, a los jugadores con menos calidad que él a veces nos resulta más incómodo que a los grandes como él. Qué gol”, lo elogió el DT desde el campo de juego cuando un periodista lo abordó.

Agüero también mostró su alegría tras la presentación, pero mayor emoción le generó completar los 90 minutos luego de todos los meses de lesiones que tuvo que afrontar. “Finalmente pude jugar, estoy muy feliz, porque hacía mucho tiempo que no jugaba los 90 minutos. Hacer el gol fue bueno, quizá podamos ganar la Premier. Espero que mañana...”, dijo desde el césped. Y habló sobre la jugada de su anotación: “Siempre Mendy trata de pasármela y yo dentro del área trato de convertir con uno o dos toques. Es mi trabajo, pero bueno, finalmente fue gol. Estoy contento por eso y seguiré así”.

* El resumen del 2-0 de Manchester City sobre Crystal Palace

Este domingo el City podría cerrar la coronación en la Premier League si el Manchester United tropieza ante el Liverpool. Agüero sumaría así el 20° título de su carrera profesional y todavía tiene la chance de celebrar en la Champions League, si los Ciudadanos dejan en el camino al PSG y pegan el salto a la final. Mientras tanto, en Inglaterra ya preparan una estatua aunque él prefiere no opinar: “Cuando el club me habló sobre eso, les dije que no quiero nada. Prefiero esperar hasta ese momento. Porque, siempre dije, y también hace tres o cuatro años, eso no es mi decisión, es decisión del club. Lo único que me queda es jugar. Es mi trabajo. Si el club quiere hacerlo, está bien”.

Por lo pronto, las miradas están puestas en sostener el 2-1 que obtuvo el equipo en la ida de las semifinales de Champions sobre el PSG: la revancha será este martes en el Etihad Stadium.

