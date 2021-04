Un jugador del Leeds reveló por qué Bielsa tiene torcidos los anteojos con una graciosa anécdota

A Marcelo Bielsa le estropearon las gafas que usa (REUTERS/Clive Brunskill)

Aunque no queda demasiado tiempo para colarse en el lote de equipos que se clasificarán a las copas internacionales de Europa en la próxima temporada, en Leeds United todavía sueñan con un brillante cierre de campaña que los ubique en dichas plazas. Habiendo sellado su permanencia en el que fue su primer año en la máxima categoría luego de 16 años en el ascenso británico, abundan las sonrisas en el plantel y cuerpo técnico. En los últimos días, el goleador Patrick Bamford contó una graciosa anécdota con Marcelo Bielsa en una práctica.

El centrodelantero relató cómo estropeó los lentes de su entrenador, que lucieron torcidos en sus apariciones públicas desde ese entonces: “Me vino la pelota y la conecté suavemente con mi pie izquierdo. Estaba cerca del córner y él justo parado en la línea de gol. No lo vi, así que le pegué al balón y fue directamente a su nariz”. Bamford contó esto al podcast That Peter Crouch (ex futbolista británico) de la BBC.

Fue durante un ejercicio de driles que el máximo artillero del Leeds (convirtió 14 goles en lo que va de la Premier League) lastimó al Loco: “Siempre se pone en un lugar incómodo”. Y añadió: “Lo único que vi fueron sus gafas volando a 10 metros. Él se fue tapándose la nariz y yo le dije ‘lo siento, lo siento’, recriminándome a mí mismo. Se fue un poco enojado diciendo ‘no es nada, no es nada’ en español”.

El goleador Patrick Bamford contó cómo le quedaron torcidos los lentes a Bielsa (REUTERS/Jon Super)

A los 5 minutos Bielsa se dirigió al fisioterapeuta para tratarse porque había sufrido un corte en la nariz: “No sé si has notado en las últimas semanas que usa los mismos lentes y no están rectos, están torcidos”. Bamford remató la anécdota con una confesión: “Me siento realmente mal, debería conseguirle un par de anteojos nuevos, pero ¡tengo miedo de volver a mencionarle el hecho!”.

El atacante de 27 años también reveló que el entrenador argentino es muy exigente durante los entrenamientos y partidos: “Ha habido un par de ocasiones en las que estás cansado, destrozado, corriendo y todavía está pidiendo más”. Admitió: “Quieres darte vuelta e insultarlo, pero igualmente sigues un poco asustado y vacilante, así que terminas gritando algo”.

Más allá de cualquier enojo momentáneo que pueda existir por las revoluciones y adrenalina que genera un encuentro oficial, la relación de Bielsa y Bamford es excelente. De hecho el rosarino le hizo desembolsar unos 8 millones de euros a los directivos del club para contar con los servicios del espigado centrodelantero que a fuerza de goles se convirtió en una de las figuras y resultó clave para el ascenso. En la actualidad es uno de los atacantes de mayor calidad en la liga británica.

