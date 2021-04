El último tuit de Alfredo Graciani en el que expresó todo su amor por Boca

El último tuit de Graciani, a minutos de su fallecimiento

“Y dale dale Bo, queremos la Copa, la 12 está loca quiere un campeonato para festejar. Yo te voy a alentar como todos los años. Ponga huevo, Xeneize no podes perder”. Alfredo Graciani despertó esta mañana con la expectativa y motivación puesta en el partido que Boca afrontará en Bolivia por la primera fecha del Grupo C de la Copa Libertadores. El ex jugador devenido en fanático compartió un video de la hinchada y un mensaje de arenga en su cuenta de Twitter: “Vamos Boca Carajo hoy comienza un nuevo sueño!!” .

A pocos minutos de haberse expresado en las redes sociales, el Muciélago se descompensó en su domicilio e instantes después se confirmó su muerte por un paro cardíaco. Enrique Hrabina, ex compañero y amigo personal, contó en ESPN que tuvo instantes horas antes de su deceso: “Le había mandado el video. Y al rato me suena el teléfono con el número de él. Atendí y dije ‘Hola, Alfredito’, pero era Mariana, su pareja, desesperada y llorando. Le dije que llamara a una ambulancia y me fui para la casa. Nunca me imaginé esta situación, de un paro, en lo que desencadenó esto. Me encontré con un cuadro en el que no había nada más que hacer”. Alfredo estaba jugando con su hijo de 11 años cuando sintió un fuerte malestar.

Y detalló: “Él se trataba mucho, era muy obsesivo con las cosas médicas. Había tenido problemas en un riñón pero estaba operado bien y se controlaba. Era hipertenso y estaba medicado, pero nunca pensamos que podía pasar una cosa así. Fue una muerte súbita, esas cosas que no se entienden”.

último tuit de Alfredo Graciani

Siempre atento a toda noticia que estuviera vinculada al Mundo Boca, el ex goleador que supo amargar a River en muchos Superclásicos disputados durante la década del 80 y 90 (anotó 7 tantos en 27 derbis), recibió el video de la hinchada por parte de un ex compañero del plantel xeneize y decidió compartirlo en las redes. “Él mandó ese tuit como buen hincha de Boca que era”, le revelaron a Infobae desde su círculo íntimo.

Al enterarse de la triste pérdida, miles de simpatizantes boquenses y otros fanáticos del fútbol que se quedaron con el mejor de los recuerdos dentro de la cancha, le dedicaron mensajes, retuitaron y compartieron su último tuit con el tradicional cántico copero de “La 12″ con melodía del tema “Baila para mí” de la banda La Mosca tse-tse.

Los primeros ex compañeros en Boca que se hicieron eco de su fallecimiento fueron Diego Latorre, Carlos Fernando Navarro Montoya y Gabriel Batistuta. “Todavía no lo puedo creer, en minutos de chatear a no tenerte más con nosotros. Buena gente, Amor incondicional por Boca, te fuiste muy temprano Alfredo. Mis condolencias”, fue el recado del Bati. “Un compañero fantástico, una persona de bien”, lo describió el Mono. “Gran delantero y mejor compañero. Lo voy a recordar con mucho cariño. La vida es un instante y nadie sabe cuando es el final. Que tristeza!”, escribió Latorre.

Más tarde las distintas instituciones por las que pasó también le rindieron tributo a través de las redes sociales: Boca (el equipo de Miguel Ángel Russo utilizará un brazalete negro en su memoria esta tarde ante The Strongest en Bolivia por la Libertadores), Racing, Argentinos Juniors y Atlanta. Además, la Asociación del Fútbol Argentino y la Liga Profesional de Fútbol no dejaron pasar la chance de homenajearlo.

