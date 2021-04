Furiosa crítica de Seba Domínguez: “Boca no tiene identidad y encima juega mal”

El juego del Boca de Miguel Ángel Russo sigue bajo la lupa. Es el bicampeón del fútbol argentino, hoy está entre los cuatro clasificados para avanzar a la siguiente fase en la Copa de la Liga, pero el funcionamiento colectivo no convence a muchos, entre ellos el ex futbolista Sebastián Domínguez, quien hoy es panelista del programa ESPN F90.

“Es probable que no tengas identidad y juegues mal, peor que otras veces. Para mí Boca no tiene identidad y encima juega mal. Doble problema. Es verdad. Para mí, con todo lo que amo el fútbol, sería más fácil que los dos más grandes de la Argentina se mataran allá arriba y jugaran igual de bien. Si me piden que haga un análisis de Boca les digo que no, porque no vi nada positivo para contar”, sentenció el ex defensor de Newell’s, Vélez, Estudiantes de La Plata, Corinthians, América de México y la selección nacional.

“Me cuesta encontrar en Boca algo sostenido partido a partido o ‘esto lo está haciendo bien’, no puedo”, agregó Domínguez, que suele elogiar el juego del River de Marcelo Gallardo.

Esta posición lo llevó -en ocasiones- a cruzarse con algunos de sus compañeros del panel como ocurrió con Diego Fucks, en un cruce en el que éste apuntó a los errores de Boca y River en las semifinales de la última Copa Libertadores, en el partido de ida del Millonario y en el de vuelta del Xeneize. Aquí Domínguez no estuvo de acuerdo con su apreciación sobre el equipo de Núñez.

A comienzos del mes pasado, la discusión fue con Marcelo Benedetto. La clave del debate fue sobre el partido que Boca le ganó a Claypole 2-1 por la Copa Argentina, en el que mostró un rendimiento preocupante para sus hinchas y que estuvo cerca de sufrir un grave traspié en el certamen. En este punto, Benedetto indicó que el equipo de Russo padeció la ausencia de un líder, Carlos Tevez, quien por aquellos días se ausentó por la muerte de su padre.

Los idas y vueltas en el programa de la señal de deportiva suelen elevar temperatura y más cuando se trata de defender las posturas de cada uno. En particular cuando Boca y River están en el centro de las batallas dialécticas.

Por otro lado, respecto de Boca, el equipo de La Ribera se prepara para su partido del próximo sábado cuando desde las 21 reciba a Atlético de Tucumán por la décima fecha de la Copa de la Liga. Buscará un triunfo que le permita mantenerse expectante en su zona y no sufrir a la hora de sacar pasaje hacia la etapa de eliminación directa.

Mientras que el miércoles 21 debutará en la Copa Libertadores ante The Strongest, en el estadio Hernando Siles de La Paz, a 3.600 metros de altura. Será un duro desafío para arrancar del certamen más importante del continente, en el que Boca intentará ir por su séptima consagración.

