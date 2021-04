Durísimas declaraciones contra Riquelme: “Como jugador fue un monstruo, como compañero no lo tendría al lado nunca”

Juan Román Riquelme en sus inicios como jugador de Boca (Foto Baires)

Hacía 18 años que Boca no perdía con Unión en Santa Fe hasta el domingo pasado. La última caída había sido en el año 2003, cuando el Tatengue se impuso en el estadio 15 de abril con un doblete de Pablo Islas por el Torneo Clausura. En la previa al match que se disputó el anterior fin de semana, el delantero surgido en la cantera de Argentinos Juniors habló en Cadena 3 y dejó un título fuerte dirigido hacia Juan Román Riquelme.

“De Román tengo una sola impresión. Como jugador, un monstruo, indiscutible. Como compañero no lo tengo al lado mío jamás, nunca. Como compañero no lo quiero, no lo tengo al lado mío ni un minuto. Como jugador, el mejor del mundo”, sentenció el ex delantero que fue traspasado desde La Paternal al Xeneize en un paquete que incluyó a otros futbolistas, entre los que también estuvo Riquelme.

Islas, que desarrolla un proyecto con su hermano Daniel (ex arquero) en una escuela de fútbol ligada a River en Pilar, amplió su testimonio sobre Román: “Tiene una forma de pensar muy diferente a mí. No pienso como él. Como jugador, siempre uno tiene más afinidad con uno que con otro. Yo con Román nunca me llevé bien. Teníamos diferentes formas de pensar. No era el compañero que yo tenía al lado siempre. No tengo la forma de manejarme de él en un plantel de fútbol, aunque no quiere decir que la mía sea la correcta”.

Riquelme y Pablo Islas jugaron juntos en Argentinos Juniors y Boca

Más tarde se fijó en la situación de Carlos Tevez en el plantel actual: “Me pongo en su piel, que es un jugador súper consagrado. Yo no estaría, me tendría que ir como me fui en aquel momento por la jerarquía de jugadores. En su momento cuando yo estaba, Román ya era Román. No compartía cosas y uno decide irse a otro lugar a estar cómodo”.

Carlos Bianchi le había advertido a Islas de cara a la temporada 98/99 que iba a jugar cuando no estuviera disponible Martín Palermo y, viendo sus pocas posibilidades de protagonismo, emigró a Racing de Montevideo -donde fue goleador- tras un paso por Chacarita, militó en Nacional de Uruguay , Tigre y luego llegaría a Unión de Santa Fe, donde sería verdugo de Boca.

De aquella iluminada tarde recordó en la previa: “Lo fui a saludar al Pato (Abbondanzieri), que lo tuve de compañero, y me crucé a Carlos (Bianchi). Le dije ‘hoy les ganamos, se van sin nada hoy’. Estaba convencido de que les íbamos a ganar y lo hicimos”.

Con la camiseta azul y oro Islas jugó 14 partidos oficiales y convirtió un tanto: fue a Gimnasia y Tiro de Salta por el Torneo Apertura 1997.

