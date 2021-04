El apodo despectivo que Cristian Traverso le puso a Cardona y la sorpresiva respuesta del colombiano

Boca volvió a dejar una pálida imagen en la derrota ante Unión en Santa Fe. Si bien, el Xeneize arrancó mejor y tuvo un buen primer tiempo, en el complemento una serie de desatenciones defensivas provocaron que el Tatengue se animara a atacarlo y terminara venciéndolo de manera merecida.

Miguel Ángel Russo volvió a contar con Edwin Cardona, pero el colombiano sintió la larga inactividad que le provocó el desgarro y en el complemento terminó siendo reemplazado por Mauro Zárate. Si bien el ex Vélez Sarsfield venía con buenas actuaciones, no pudo enderezar el rumbo y el equipo sufrió una derrota que volvió a generarle dudas.

Cristian Traverso, ex futbolista y multicampeón en la época dorada de Carlos Bianchi, fue invitado a los estudios de TyC Sports para analizar la actuación de Boca en el programa Súper Fútbol. Y mientras se refería a los rendimientos en el mediocampo, sorprendió con un apodo despectivo para Edwin Cardona.

Cristian Traverso le puso un apodo a Cardona y se volvió viral

“Me llamó mucho la atención la imagen de un jugador suplente de Boca bostezando, eso te da la pauta de lo que fue el partido. Boca dio varios pasos para atrás. La semana pasada habíamos hablado de la rotación en el mediocampo para generar juego, la expectativa por la vuelta de... ¿Cómo le dicen ustedes? ¿'Crackdona’?”, se preguntó Traverso, quien frente a la respuesta afirmativa que recibió, se burló del colombiano con un nuevo apodo: “Puede ser ‘Caminadona’ también. ‘Caminadona’ puede ser, le queda bien. Se juntó con otro, tuvo un socio para la caminata interesante”.

Luego, en la pantalla pusieron imágenes del partido y nuevamente Traverso se mostró muy crítico con la postura del futbolista colombiano. “Rojo no encuentra a los volantes por la lógica razón de que no se mueven. ¡Pará, me vuelvo loco. El jugador de Boca no puede caminar la cancha! Tienen que hacer el relevo y vienen caminando...”, cuestionó.

Edwin Cardona le respondió a Traverso en Instagram

El video con la frase despectiva de Traverso fue compartido por la cuenta oficial del programa en Instagram y sorpresivamente Cardona le respondió. No suele ocurrir que los futbolistas contesten las críticas, pero ante el repudio de muchos hinchas de Boca que respaldaron al colombiano y mencionaron su usuario (@e.cardona10), el propio Edwin publicó. “Gracias. Bendiciones”, junto a emojis de choque de manos, aplausos y manos en alto.

SEGUIR LEYENDO: