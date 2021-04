La Conmebol dio a conocer el calendario de la Copa Libertadores: cuándo debutarán los equipos argentinos

Los trofeos de las Copas Libertadores y Sudamericana el día del sorteo, el pasado viernes (EFE/Nathalia Aguilar/Archivo)

Mientras se definen los últimos habitantes de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2021, la Conmebol dio a conocer el calendario de la etapa, que comenzará el próximo 20 de abril. El primer conjunto albiceleste en hacer su presentación será Argentinos Juniors: el propio martes recibirá desde las 19.15 a Nacional de Uruguay en el estadio Diego Maradona y por el Grupo F de la competencia. El mismo día, pero un rato después, saldrá a la cancha Vélez Sarsfield será local desde las 21.30 en el José Amalfitani ante Flamengo, por la Zona G.

El miércoles 21 será tiempo de la presentación de Boca, participante del Grupo C: visitará a The Strongest en el estadio Hernando Siles de La Paz desde las 17. En la misma jornada jugará Racing visitando a Rentistas de Uruguay por el Grupo E en Montevideo, desde las 21. También saldrá al campo de juego Defensa y Justicia por la Zona A: viajará para medirse al rival que aún no se definió, es decir, al vencedor de la llave entre Independiente del Valle y Gremio de Porto Alegre (los ecuatorianos ganaron la ida por 2 a 1).

River, por su parte, será el último de los representantes argentinos en jugar: lo hará el jueves 22 desde las 19, en el Maracaná, frente a Fluminense, por el Grupo D. La Liga Profesional puede tener un séptimo clasificado: San Lorenzo. Para ello, el Ciclón debe revertir la serie ante Santos (perdió 3-1 en la ida): será este martes, desde las 21.30, en Brasilia. Si avanza, debutará en la fase de zonas el martes 20 ante Barcelona de Ecuador.

EL FIXTURE DE DEFENSA Y JUSTICIA (GRUPO A)

21/4 21 hs: Independiente del Valle o Gremio vs. Defensa y Justicia

28/4 19 hs: Defensa y Justicia vs. Universitario de Perú

4/5 21.30 hs: Defensa y Justicia vs. Palmeiras

12/5 23 hs: Universitario de Perú vs. Defensa y Justicia

18/5 19 hs: Palmeiras vs. Defensa y Justicia

27/5 19 hs: Defensa y Justicia vs. Independiente del Valle o Gremio





EL FIXTURE DE RIVER (GRUPO D)

22/4 19 hs: Fluminense vs. River

28/4 21 hs: River vs. Bolívar o Junior

5/5 21 hs: Independiente Santa Fe vs. River

12/2 21 hs: Bolívar o Junior vs. River

19/5 21 hs: River vs. Independiente Santa Fe

25/5 19.15 hs: River vs. Fluminense









Noticia en desarrollo...