Feroz crítica de Sebastián Vignolo: “Algunos en Boca se creen Riquelme y son impresentables”

Vignolo sobre interna de Boca

Boca siempre es noticia y más después de una derrota como la de ayer 1-0 frente a Unión en su visita a Sante Fe, por la novena fecha de la Copa de la Liga Profesional. La falta de juego que mostró el equipo dirigido por Miguel Ángel Russo generó críticas y todo en un marco de crisis política por la que a fines de marzo renunció al cargo de vicepresidente primero Mario Pergolini. Hoy el relator y conductor Sebastián Vignolo lanzó dardos contra clima interno de la entidad xeneize y apuntó a la actitud de algunos empleados del club que “se creen Riquelme y son impresentables”.

En el programa ESPN F90, el Pollo disparó: “Cualquiera tiene el jogging de Boca. Se paran con una postura de arrogante, de soberbios, con tipos que se creen de verdad que manejan Boca de taquito y lo chocan todos los días. Yo respeto al que jugó en Boca, al que jugó una Libertadores, una Intercontinental; a ese, si se quiere poner el jogging, yo lo respeto. Pero hay otros que se creen los dueños de Boca y es gravísimo. Son impresentables. Hay tipos que no sabés cuál es su función y se piensan que como están con el jogging de Boca no tienen que mostrar credenciales, piensan que nadie los puede frenar, que son los dueños del fútbol argentino”.

A su vez planteó qué camino tomaría si fuese Riquelme, el vicepresidente del club: “Boca es como el que quiere hacer régimen y le cuesta, siempre está arrancando el lunes. Yo empezaría de cero en serio. ¿Cómo armo el Consejo de Fútbol (CDF)? Esto, esto, esto... Agarro el mazo, ¿Quién tiene las cartas? ¿Riquelme? Bueno, veo cómo se manejó a cada uno”.

Sobre quién tiene el poder real, sentenció que “Ameal (presidente) es un espectador de todo lo que está pasando en su club. Observa, va, mira la práctica, se sienta ahí, como es buen tipo... La gente no lo votó, votó a Riquelme. ¿Él es el único tipo que hoy tiene el poder en Boca? Tiene que volver a empezar. Tiene que dejar los enojos y pelear de lado”.

Para Vignolo, en Boca el poder real lo tiene Riquelme y Ameal es un mero espectador.

“Esto antes lo resolvía él (Riquelme), en la cancha, con un club mucho más ordenado. Entonces adentro de la cancha resolvía. Pero afuera de la cancha cuesta un poquito más. Y después tenés que saber en quién delegar, algo que no es fácil. Ver cómo ejerce aquel al que le das un poder, qué función cumple, si no se excede en la función, qué trato tiene, cómo habla, cómo comunica...”, agregó.

“Cuando se llega a un lugar sin méritos, probablemente no le des valor en el lugar en donde estás. Si vos hiciste mérito para estar en ese lugar, te vas a atenazar. A Riquelme nadie le regaló nada, se lo ganó él jugando al fútbol. Ahora, no todo el mundo ganó lo que ganó Riquelme; no se crean, de verdad, que todos son intocables. Puede haber un intocable solo que se ganó su idolatría. Aquí hay una equivocación, todo el mundo en Boca se cree que es Riquelme”, concluyó.

A pesar de la caída de ayer. Boca se mantiene cuarto en la tabla de la Zona 2 y por el momento estaría clasificando a la próxima instancia. Tiene los mismos puntos que Independiente y Talleres de Córdoba, aunque cuenta con una mejor diferencia de gol. Aún quedan cuatro fechas para terminar la fase regular de la Copa de la Liga Profesional y deberá mejorar si quiere seguir en la competencia sin sobresaltos.

SEGUIR LEYENDO