Sorpresa en el Dakar: el campeón argentino Benavides cambió de marca para defender su título

Kevin Benavides

Luego de cinco temporadas siendo piloto oficial de Honda y luego de convertirse este año en el primer argentino en ganar el Dakar en motos, la categoría más emblemática de la clásica carrera, Kevin Benavides paró las rotativas del deporte motor y confirmó su vínculo con KTM, la marca austríaca que también tuvo mucho éxito en las dos ruedas. El salteño grabó un audio que ASO, la empresa que organiza la carrera, hizo llegar a unos pocos medios entre ellos Infobae.

Esta novedad llamó la atención porque Kevin siempre se sintió a gusto con el equipo japonés con el que estuvo ligado cinco años y el que le dio su confianza para poder participar en el Dakar como piloto oficial desde 2016. La escudería siempre lo acompañó incluso cuando no pudo correr la edición de 2017 por una lesión. En su quinto intento pudo ganar la carrera más dura del mundo.

“Estoy muy contento por este desafío en el que me embarco. Como actual campeón del Dakar fue una decisión muy difícil de tomar porque me encontraba en una muy buena zona de confort y junto a un equipo con muchísimos años. Pero soy un piloto al que le gustan los desafíos y demás…”, comenzó contando el motociclista de 32 años.

“Hacía falta mucho huevo para tomar una decisión como esta. Pero esto es algo que no le falta a los pilotos de rally por lo cual he decidido cambiar. Esa una gran decisión, un gran cambio en mi vida, pero creo que ha sido muy positivo para mí, aire nuevo, equipo nuevo, moto nueva, nuevos desafíos, nuevos colores, algo que viene muy bien”, se sinceró.

Kevin Benavides pasó sus últimos días en Austria y visitó la fábrica de KTM (Prensa ASO).

“Como dije, estaba muy cómodo dentro del equipo Honda, pero me motivan mucho las cosas nuevas. Mañana salgo a Dubai donde empezaré a hacer varios días de pruebas. Me recibieron increíblemente bien aquí en Austria donde he estado en KTM, en sus departamentos de carreras y pasé muy lindos días aquí”, explicó sobre su visita a la casa europea.

“Durante mi vida he estado muy ligado a los colores naranja”, indicó Benavides, quien reveló que tiene un concesionario KTM. Como afirmó por estas horas está ultimando un nuevo viaje que será a Dubai para tener su primer contacto con la KTM 450 Rally.

“Estoy contento de vivir este momento. Quiero disfrutarlo al máximo y adaptarme lo antes posible a la moto y al equipo. Quiero empezar ya con las carreras y eventos. Voy a competir todo el mundial de Rally Raid y voy a volver al Dakar con el objetivo de hacer lo mejor posible”, aseguró el campeón.

KTM es uno de las escuderías más fuertes en el rally raid y en el Dakar ganó 18 ediciones de forma consecutiva entre 2001 y 2019 (no se corrió en 2008). Recién en 2020 Honda pudo quebrar su dominio con el éxito del estadounidense Ricky Brabec, festejo que se repitió en 2021 con el argentino Benavides.

Para ganar el último Dakar, Benavides siguió adelante a pesar de romperse su nariz y tener dos esguinces de tobillo por una caída. Estas lesiones suelen ser una anécdota para quienes se animan a la Odisea, como se lo conoce al Dakar. Ahora tendrá un gran desafío que será defender su corona con un nuevo equipo.

La bienvenida al motociclista salteño (Prensa ASO).

SEGUIR LEYENDO: