Juan Román Riquelme y su hijo Agustín deberán declarar ante la Justicia por no respetar la cuarentena

Agustín Riquelme en el palco de su padre Juan Román durante un partido de Boca

Juan Román Riquelme y su hijo Agustín deberán presentarse ante la Justicia este jueves para responder sobre una investigación centrada en la presencia del joven en la Bombonera durante un partido de Boca luego de haber llegado desde Cancún tras un viaje de egresados en el que 44 pasajeros se contagiaron de coronavirus.

Agustín debía guardar un aislamiento preventivo al ser considerado contacto estrecho de un caso positivo. Sin embargo, las cámaras de la transmisión televisiva lo localizaron en el palco del vicepresidente de Boca durante el Superclásico ante River que terminó 1-1 y se desarrolló el 14 de marzo pasado. En ese sector, se visualizó entre otros, a Antonio Barijho y a Jorge Bermúdez, ambos integrantes de la estructura de fútbol de la entidad.

La citación judicial fue hecha por la fiscal Celsa Ramírez y padre e hijo enfrentan distintas acusaciones en este proceso de investigación. Según pudo saber Infobae, la Justicia busca esclarecer si los Riquelme rompieron el artículo 205 del Código Penal, que está enfocado en aquel que incumple las “medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia”. El Código Penal prevé penas de seis meses a dos años de cárcel para aquel que sea encontrado culpable de violar ese artículo 205.

Cabe destacar que desde el entorno del ex futbolista y actual dirigente del club habían advertido que el joven no estaba obligado a aislarse y remarcaron que ya había tenido COVID-19 previo al vuelo a México. El viaje de egresados a Cancún de esos jóvenes había despertado la atención a nivel nacional ya que se habían registrado 44 casos positivos de COVID-19 sobre los 149 involucrados.

Durante los últimos días, el Gobierno Nacional empezó a mirar detalladamente los viajes al exterior para desalentar el turismo fuera de Argentina con el objetivo de reducir los contagios en un momento en el que el país vive un sensible aumento de casos detectados: el pasado 1 de abril se conoció que sólo cuatro vuelos internacionales podrán aterrizar por día en Ezeiza. Entre otras restricciones que se plantean imponer para los próximos días, estaría la de cancelar todos los viajes de egresados, teniendo en cuenta también el antecedente de lo ocurrido con los viajes escolares a México y otros destinos.

Una de las fotos que había compartido Agustín Riquelme en sus redes

Este martes, el Ministerio de Salud de la Nación informó que se registraron 163 muertes y 20.870 nuevos contagios de coronavirus, el número más alto desde que comenzó la pandemia.

El fútbol argentino, a tono con lo que ocurre en toda la sociedad, vive horas de profunda preocupación por la creciente aparición de casos positivos en los distintos clubes. La AFA instó ayer a cumplir con las restricciones que se habían impuesto en agosto del 2020. Con un comunicado, le pidió a “clubes, jugadores y jugadoras, miembros de las instituciones y a toda la familia del fútbol en general, a cumplir de forma estricta con los protocolos sanitarios oportunamente aprobados”.

Riquelme también vive horas de tensión interna en la dirigencia de Boca

En otro orden de temas, Juan Román Riquelme vive al unísono de este tema judicial una feroz interna en la directiva de Boca que se destapó definitivamente con la renuncia del vicepresidente Mario Pergolini la última semana, más allá que durante las últimas horas surgieron especulaciones de que podría existir una marcha atrás en tal determinación. “Por el lado del fútbol no me puedo meter, eso está más apartado, está manejado de una forma que a lo mejor no coincide con lo que es mi visión de cómo deberían ser estas cosas”, dijo el empresario televisivo para justificar su decisión a la hora de apuntar contra el Consejo de Fútbol que lidera Román. “Yo creo que ellos tres sienten el lugar muy propio, y a mí me parece que no debería ser así”, agregó al apuntar contra Raúl Cascini, Jorge Bermúdez y Marcelo Delgado, con quien reconoció tener una relación “más picante”.

