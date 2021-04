El gran gesto detrás de la muerte del Wey Zapata, el piloto que corría sin un brazo: sus órganos salvaron a un joven de su misma edad

Wey Zapata y Ariel, quien recibió sus pulmones (Diario Móvil).

Mientras el ambiente del deporte motor aún no salió de la conmoción por la muerte de Alberto “Wey” Zapata Bacur en una carrera en San Agustín, en Córdoba, este martes hubo otro fuerte golpe emotivo relacionado con el motociclista que corría sin un brazo. Sus pulmones fueron donados a un joven de su misma edad que esperó un trasplante por 13 años.

Su identidad se preservó y tiene la misma edad que Wey Zapata. A sus 23 años y gracias al gran gesto del deportista, ahora puede volver a respirar de mejor manera. Los pulmones le fueron trasplantados el mismo domingo de Pascuas. Durante toda su vida, el chico mendocino tuvo respiración asistida y portó consigo una mochila de oxígeno que lo acompañó a todos lados.

“De chico no le daban muchos años de vida. Fue muy duro para la familia tener que decirle eso. Pero fueron pasando los años y con la fe de todos y las ganas de vivir que tiene él, hizo una vida normal. Aunque no podía practicar su deporte favorito (el fútbol)”, sostuvo al medio cuyano Diario Móvil, Brayam Gabriel, un primo del trasplantado.

En sintonía con el gesto del motociclista sanjuanino antes de morir, el familiar manifestó su agradecimiento a Wey Zapata: “La mano que él perdió en el otro accidente, es la mano que Dios le dio a mi primo para que siga viviendo”.

“Un guerrero dejó sus pulmones para que los tenga otro guerrero que luchó toda su vida”, agregó Brayam. En vida Wey manifestó su voluntad de ser donante de órganos y esto le permitió una segunda oportunidad a su primo.

Así fue el accidente de “Wey” Zapata, el corredor de motocross que competía sin un brazo.

Brayam es músico y el fin de semana anterior a la tragedia de Wey llegó a San Juan para hacer una gira por los bares. Antes de tocar, el grupo de cumbia que integra dejó donaciones para cientos de afectados por el terremoto y las inundaciones en la provincia.

“Cuando me enteré dije ‘esto puede ser algo que me devolvió Dios porque fuimos a San Juan a ayudar y este chico que tuvo el accidente es sanjuanino’. Me emociono porque es tremendo”, contó.

“Leí lo que le había pasado al Wey, que perdió un brazo en un accidente y creo que esa mano es la que nos dio en este momento, junto a sus pulmones para mi primo. Es algo fantástico”, sostuvo. “La familia del Wey está muy mal por la pérdida de su ser querido”, manifestó su consuelo a los seres queridos del motociclista y reconoció: “Con sus pulmones está haciendo feliz a la familia de mi primo, porque le da una posibilidad de seguir viviendo”.

Wey sufrió un accidente automovilístico en noviembre de 2020 donde perdió su brazo izquierdo. Se propuso volver a competir y lo hizo en enero pasado gracias a una dura recuperación. En su retorno consiguió tres podios con una victoria incluida en Rada Tilly, Chubut.

El domingo en la mencionada competencia cordobesa, tras un salto perdió el control de su moto y fue atropellado por otros dos corredores que no pudieron esquivarlo.

Su pérdida también afectó al gobernador sanjuanino Sergio Uñac, quien en su cuenta de Twitter manifestó: “Estoy absolutamente conmovido con la triste noticia del fallecimiento del motociclista sanjuanino Wey Zapata. Mis condolencias a su familia y amigos en este duro momento. Que en paz descanses guerrero! En San Juan te recordaremos como un gran deportista y un enorme luchador”.

Su tragedia también generó la crítica de Orlando Terranova, piloto mendocino que compite en el Dakar en autos, pero cuenta con una gran experiencia en el motocross. De hecho, Orly empezó a competir en las dos ruedas donde se destacó antes de pasar a los coches. Apuntó a que Wey no estaba en condiciones de correr en motocross sin un brazo y culpó a su entorno por no cuidarlo.

