El inesperado dardo del técnico del Manchester United a Carlos Tevez

Ole Gunnar Solskjær, técnico del Manchester United y Carlos Tevez en su época de jugador del City, su clásico rival.

A 12.000 kilómetros de distancia y con muchos temas en la cabeza en el actual mundo Boca, Carlos Tevez recibió un dardo del entrenador del Manchester United, Ole Gunnar Solskjær. El director técnico noruego lo recordó sin mencionarlo en su última conferencia de prensa cuando fue consultado sobre la posibilidad de recibir a Sergio Agüero, el máximo goleador y referente del otro equipo de la ciudad, quien anunció que dejará de jugar para los Ciudadanos luego del 30 de junio.

El DT nórdico dejó en claro que, mientras él esté a cargo del plantel de los Diablos Rojos, es nula la posibilidad de tener al Kun. “No esperaría que ningún jugador que haya jugado en un club durante diez años quiera ir a su rival de la ciudad. Eso no es para mí. Sé que somos profesionales, pero cuando jugás para el United, no vas al City”, sentenció en el encuentro con los periodistas.

La versión en los medios británicos se potenció por el caso de Tevez, que en 2009 dejó el United y pasó al City, en lo que fue un golpe de efecto en el fútbol inglés. Por eso Solskjær recordó aquel hecho y le tiró un dardo al Apache: “Hemos tenido ejemplos de eso y realmente no estoy de acuerdo. No diré nombre, pero ya saben a quién me refiero. Dije suficiente”.

Solskjær es un referente del United, donde jugó entre 1996 y 2007. Formó parte de la temporada gloriosa de 1998/1999 donde de la mano de Alex Ferguson ganaron la Premier League, la FA Cup, la Champions League y a fines de ese año también se alzó con la Copa Intercontinental. Además, en sus once años el noruego marcó 127 goles en 365 partidos y obtuvo un total de 13 títulos.

Sergio Agüero juega sus últimos partidos en el Manchester City (REUTERS/Rui Vieira).

Por sus afirmaciones, el DT escandinavo dejó en manos del FC Barcelona, Juventus, PSG y Chelsea, quien pueda contratar al delantero de 32 años. Todos ellos tendrían en su radar al ex jugador de Independiente y el Atlético Madrid, pero ninguno llegó a un acuerdo. La salida del Kun se hizo oficial la semana pasada en su cuenta y su club también publicó la futura desvinculación.

Entre tanto que el Manchester United sigue con la lucha por conseguir el título de la Premier League. En la próxima fecha, la 31, se medirá al Tottenham el sábado. Está seis puntos por detrás del Manchester City con un duelo pendiente. De tal forma, el encuentro contra el conjunto que dirige José Mourinho es de vital importancia.

Por su parte, Agüero, que le marcó nueve tantos al United, tiene contrato con el City hasta el 30 de junio junio de este año y su horizonte no estaría en la Premier League. Su intención es seguir compitiendo en el fútbol europeo, es por eso que rechazó el interés de Independiente por repatriarlo, algo que podría llegar a darse luego del Mundial de Qatar 2022 que se disputará a fines del año próximo.

Mientras tanto, el Kun busca continuar en algún gigante del Viejo Mundo donde aún tiene tiene muchos goles par dar.

