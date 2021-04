Lavado de cara y de dinero: la reunión de la barra que pone en vilo al mundo River

La reunión de la barra de River

Eran las 20 del miércoles pasado cuando la gente del barrio comenzó a inquietarse. Veían cada vez llegar más gente con la camiseta de River como única vestimenta. Algunos venían caminando desde la zona de la estación Carupá del tren Mitre. Otros directamente en autos particulares bajando desde el Ramal Tigre de la Panamericana. Allí, en un club a medio camino entre San Fernando y Tigre, se realizó la reunión de la facción oficial de Los Borrachos del Tablón, la barra brava de River. Y hubo 300 hombres dispuestos a todo que coparon la canchita del club decididos primero a jugar un torneo de fútbol, después a juntar dinero para el hijo de uno de los ex capos de la tribuna y como corolario del mitín, a planear la nueva estrategia del regreso: Los Borrachos se cansaron de ser la única barra que no pone sus banderas en las tribunas porque el club no lo permite y además pretenden quedarse con el negocio de los tickets de reventa para la Copa América, ahora que la Conmebol confirmó su intención de que el torneo que se jugará en la Argentina y Colombia y tendrá al Monumental como una de sus sedes estelares, cuente con un aforo de al menos el 30 por ciento.

La velada, tal como se puede ver en la foto, estuvo liderada por Guillermo Caverna Godoy, el líder de la barra, junto a toda su primera línea: los hermanos Ferreras, el Uruguayo Larrain, el Tachero Luzzi, Martín Vallejos, Golo Patachón y Toddy Videla, quién ofició muchas veces como guardaespaldas de Guillermo Moreno y fue quién acercó a la barra al nuevo partido del secretario de Comercio Interior, Principios y Valores, tal como contó Infobae el mes pasado y reconoció Moreno a este portal. Es más, en medio de todo el cotillón de la barra lució una tela impactante con las caras de Perón y Evita y los colores argentinos que dominaba la cabecera del encuentro bajo la leyenda “Leales a nuestras banderas”. Más claro…

En la reunión la clave pasó por dos ejes: la lavada de cara de la barra con el intento de retomar las riendas ya que muchos quedaron con derecho de admisión tras la fallida final en el Monumental de la Copa Libertadores de 2018 y por otro lado hablar de otro lavado, el de dinero, porque justo ese mismo miércoles por la mañana Caverna Godoy conocía que fue requerido a juicio por ese delito por el fiscal José María Campagnoli. Y esa plata según la Justicia era toda de Los Borrachos.

El cónclave de barras en San Fernando generó preocupación

En el primero de los temas, llamó la atención ver una vez más muchas caras que nunca habían pisado la tribuna Sívori. Es que la estrategia de la facción oficial es incorporar gente nueva de barras del Ascenso que estén limpios del derecho de admisión para incorporarlos como socios de River en la plataforma Tu lugar en el Monumental y desde allí meterlos en la tribuna cuando se abra otra vez el fútbol con hinchas.

Este plan se reactivó tras la pelea con la facción de Budge liderada por Ale Medina quién acusa a Caverna y su gente de no haberlos atendidos como corresponde cuando estuvieron presos desde septiembre de 2019 por intentar emboscar con armas a la facción disidente en la previa de un partido por Copa Argentina en la cancha de Lanús ante Godoy Cruz. Por otro lado la facción oficial vio cómo la disidente en el último tiempo antes de la pandemia empezó de a poco a meter sus integrantes en la tribuna Centenario y eso provocó escozor.

¿Podrán alzarse con su cometido? Difícil: River tiene un convenio con el Renaper para testear antecedentes de todos aquellos que intenten asociarse al club y por otro lado la plataforma Tu lugar en el Monumental no permite asociarse para la Sívori alta. ¿Podrían entonces hacerlo para la Centenario y que allí se dé un choque con la disidente? No parece: esa zona está agotada hace rato. Y por el tema de las banderas de la barra la dirigencia asegura que no se verán nunca en el estadio, lo que se viene cumpliendo a rajatabla, y que lo único que se podría permitir en un futuro son las de las filiales o subcomisión del hincha, pero no la de Los Borrachos, aunque la barra ya les avisó a los hinchas comunes que si no entran las de ellos, no entra ninguna.

El otro tema es la situación judicial de Caverna y la fortuna que quedó incautada en la Justicia y el juicio inminente. El fiscal Campagnoli requirió esta semana a la jueza Fabiana Palmaghini la elevación al tribunal oral de Godoy por lavado de activos por habérsele incautado en el allanamiento previo a aquella final de Libertadores frustrada una millonada de dinero en pesos, dólares, euros, reales brasileños, pesos mexicanos, guaraníes y aunque parezca increíble, hasta coronas danesas. Además, porque no pudo justificar la compra de dos autos, una casa, infinidad de bienes muebles y 13 viajes al exterior en cinco años, cuando se presenta como un simple changarín sin trabajo fijo desde 2011, tal como se registra la situación en la AFIP. Esta situación explosiva más la baja de ingresos por la pandemia, hizo que Los Borrachos comenzaran una nueva estrategia delineada este miércoles por la noche para retomar un poder que se vino menguando y que ojalá jamás vuelvan a tener.

La barra no pudo entrar las banderas al Monumental

