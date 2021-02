El detrás de escena de la reunión clandestina de la barra de River para volver a ganar el poder en el Monumental

La gente que caminaba cerca de la estación Pilar del tren San Martín empezó a mirar con curiosidad. De golpe aparecían 10 barras por acá, 10 por allá, todos con camisetas de River o remeras con el número 14, la que identifica a Los Borrachos del Tablón. Pasado el mediodía, el número había crecido notablemente y ya se respiraba en el aire el motivo de la reunión: rearmar la barra brava para tratar de presionar a un club que tras el escándalo de la final de la Libertadores 2018 debió más por obligación que por convicción cortar todo lazo con los violentos (de hecho, la causa por la presunta connivencia con la barra en la entrega de tickets ya fue elevada a juicio por el fiscal Norberto Brotto con barras y gerentes implicados).

Tan extraña fue la situación que se vivió el sábado pasado en Pilar que llamaba la atención que había grupos que ni se conocían. Es que los jefes de Los Borrachos, en el intento de recuperar poder, jugaron dos fichas: traer gente de clubes del ascenso e intentar unirse con la facción disidente ante el lema “divididos perdemos todos”. Está claro que si bien por el momento la pandemia no permite el regreso del público a los estadios, hay un proyecto de la AFA para intentar que se abran las canchas para un 30 por ciento de los hinchas y además se sabe que la Conmebol presiona para que la próxima Copa América que se jugará en nuestro país y Colombia tenga, salvo que la situación epidemiológica se complique, un 50% de aforo en las gradas. Y como el Monumental es el principal estadio elegido para representar a nuestro país, los barras ven un negocio porque los tickets van a escasear y costarán oro. Y con ese objetivo planean su regreso. Además traer gente de otras barras sean o no hinchas de River tiene una explicación: como los 300 integrantes más famosos tienen derecho de admisión tras la final frustrada en el Monumental por la Libertadores 2018, quieren asociar a nuevos que tengan una foja incólume de servicios. De River le aseguraron a Infobae que eso será imposible: sí podrían asociarse al club siempre y cuando no tengan antecedentes (River tiene desde 2019 un convenio con el Registro Nacional de las Personas para detectarlos) pero no a la plataforma Tu lugar en el Monumental, que es la que da acceso al estadio, porque no está activa.

El mitín contó con la voz cantante de Caverna Godoy y Ale de Budge, quienes limaron sus diferencias después de que el grupo de Budge y La Salada cayera en prisión en septiembre de 2019 por una emboscada con armas a la facción disidente y acusara a los líderes de no atender su situación en prisión como era debido. Para el bando oficial de la barra era clave el regreso de la gente de Lomas de Zamora ya que son los más violentos de todos y aportan cerca de 250 “piernas”, como se dice en la jerga a los que soldados que integran la barra. Ellos, junto al grupo de zona Norte liderados por los hermanos Ferreras, con asiento en Beccar pero mucha ascendencia sobre los barras de Villa La Cava, son el núcleo más combativo y que ha generado los mayores inconvenientes tanto en el club como en la cancha. Los líderes de ambas facciones salieron hace poco de prisión, resolvieron asperezas con Caverna y volvieron a darse la mano este fin de semana en Pilar, con el objetivo de ir por todo.

Allí se debatió también hacer una tregua y reunirse con la facción disidente que en el último tiempo había ganado la tribuna en los partidos de Copa Argentina y que de local había empezado a meter su gente en la tribuna Centenario, enfrentada a la clásica de la barra, la Sívori. Para eso hubo un intermediario de la política que se ofreció insólitamente a hacer de nexo. Se trata de un diputado nacional de apellido ilustre que asumió en 2019 por el Frente de Todos, que proviene de una provincia de la región Centro-Cuyo y ya fue apuntado el día del velorio de Maradona en la Casa Rosada por presuntamente dejar pasar a barras de Racing y River al salón donde se despedían los restos del Diez. Pero la gestión no tuvo por ahora suerte: los líderes de la facción oficial y disidente se encontraron en el local de ropa deportiva de Villa Crespo de un reconocido barra de la Academia apodado Tati y de no haber sido por los custodios del diputado todo habría terminado en un escándalo, ya que hubo una invitación de uno de los referentes de la disidente, Hernán el Clon Taboada, a dirimir la diferencia en plena calle y a los golpes que finalmente y mientras el aire se cortaba con un cuchillo no fue aceptada.

Aún así, las alarmas suenan por el Monumental. En diciembre la barra oficial fue hasta la puerta del estadio a hacer acto de presencia y dejar en claro que quiere regresar, antes del partido con Boca por la Copa Maradona hubo una insólita caravana sin distanciamiento al hotel donde estaba el plantel y ahora una reunión multitudinaria en Pilar, pletórica de barras, para armar el plan maestro de la vuelta al paravalancha, que ojalá no logre concretarse.

