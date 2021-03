El increíble pacto entre Guillermo Moreno y la barra de River: “Para mí son ciudadanos, no hay que tener preconceptos”

Arriba, de izquierda a derecha: Martín Vallejos (alias Martín de Soldati), Caverna Godoy, Guillermo Moreno, Toddy Videla, Mauro Ferreras, Golo Patachón y Chimi Leguizamón. Abajo: el Tachero Luzzi, Leandro Ferreras y el uruguayo Larraín

La relación de los barras bravas con la política es una constante en la Argentina. Como mano de obra desocupada para lo que guste mandar, los políticos siempre han confiado en sus extraños dones para la acción y persuasión. Y ahora es Guillermo Moreno, el ex secretario de Comercio Interior y titular del partido Principios y Valores el que apuesta, como ya lo hizo en el pasado, a los violentos del tablón. En la sede de su agrupación recibió a la cúpula de la barra oficial de River y posó con una remera de Los Borrachos del Tablón, para sellar la unión. Los barras, raleados de la vida Millonaria desde la frustrada final de la Copa Libertadores 2018, están intentando por todos los medios posibles volver a hacer pie en River. De hecho, este fin de semana estuvieron pintando todas las paredes cercanas al Monumental con su logo y firma, y siguen presionando sin suerte para que les dejen entrar sus banderas cada vez que el equipo de Marcelo Gallardo juega de local. Y saben que hay en el horizonte dos negocios grandes: la Copa América y el regreso del público a los estadios en el torneo local. En ambos casos con una reducción de cantidad de hinchas que hará aún más elevado el valor del ticket y la reventa es el mayor de los negocios ilícitos por el que reciben dinero. Y toda muestra de apoyo político les viene bien para intentar posicionarse.

Moreno en cambio tiene otra visión del asunto. En diálogo con Infobae reconoció la reunión y aseguró que “estos muchachos van a acompañar la articulación de mi partido, van a militar en nuestro espacio que está en pleno proceso de afiliación y manifestaron su voluntad de ayudar. Y en mi partido no se le niega el acceso a nadie”.

-Son barrabravas y muchos con causas judiciales.

-Llamarlos barras es un preconcepto tuyo. Para mí son ciudadanos y no veo cuál es el problema de que alguno esté procesado. ¿Macri no asumió como presidente estando procesado? ¿Entonces? Además, al que se apartó alguna vez de la ley yo siempre le doy una segunda oportunidad, es la misericordia cristiana que me parece que vos no conocés.

-Es que siempre prometen redimirse y vuelven a pecar, Moreno. Por culpa de barras como los que están con usted el fútbol en la Argentina cuenta muertos por centenas y se juega sin público visitante.

-Yo estoy en contra de la violencia en el fútbol y estuve hablando con ellos de cómo terminar con ese flagelo. Ellos van a ser parte de ese proceso.

-Parece difícil de creer, ya tuvimos una experiencia con la ONG Hinchadas Unidas Argentinas que terminó pésimo.

-Esa es tu opinión. Si te enterás que hicieron algo mal me avisas, ¿ok? Pero tenés muchos preconceptos.

Lo cierto es que no es la primera vez que Moreno se relaciona con barras. La de River por ejemplo mostraba una bandera de Clarín Miente y cotillón con el mismo logo que había sido financiado según la Justicia por quién por entonces era secretario de Comercio. En 2012 uno de los cerebros de la facción oficial, Matías Goñi, no tuvo empacho en declarar en uno de los tantos juicios seguidos a la barra que él respondía a órdenes directas de Guillermo Moreno. Y Víctor Toddy Videla no sólo trabajaba en la Secretaría de Comercio e Industria, sino que oficiaba de guardaespaldas de su jefe, tal como se mostró en varias oportunidades.

También quedó al descubierto la relación de los barras con el Indec que estaba por aquellos tiempos bajo la órbita de Moreno en al menos dos oportunidades: uno, cuando la barra de Chicago fue a romper la presentación del libro crítico sobre el Indec del colega Gustavo Noriega en la Feria del Libro 2010; y dos, cuando cayeron por una investigación judicial los jefes de la barra de Excursionistas que vendían droga en el subsuelo del edificio de Estadísticas y Censos, hecho que sucedió en 2014, cuando Moreno ya estaba en la embajada argentina en Roma, pero aquellos barras habían ingresado bajo su gestión.

En la reunión, Moreno estuvo reunido con Caverna Godoy, el jefe de la barra y elevado a juicio tras habérsele encontrado un millonario botín en su casa previo a la final de Copa Libertadores con Boca, los hermanos Mauro y Leandro Ferreras, considerados entre los más peligrosos del mundo barra y líderes de la facción Zona Norte, Víctor Tody Videla, Mariano Golo Patachón, Juan Carlos Chimi Leguizamón y Gustavo el Uruguayo Larraín, los cuatro habiendo enfrentado varios procesos por violencia en el fútbol y derecho de admisión, y Gustavo el Tachero Luzzi y Juan Martín Vallejos, alias Martín de Soldati, también con entrada prohibida a los estadios. Una guardia pretoriana con un prontuario que asusta y que ahora trabaja para un partido llamado Principios y Valores, aunque si son los que se les conoce hasta hoy, el futuro no se presenta demasiado promisorio.

SEGUÍ LEYENDO: