“Es ahora o nunca”: la cruda historia familiar de Lucas Torreira que lo llevó a querer jugar en Boca

Lucas Torreira junto a sus padres y mentores

La crisis que Argentina sufrió en 2001 y se reflejó en los meses posteriores en Uruguay puede dar comienzo a esta historia. A la familia Torreira de Fray Bentos nunca le sobró nada. Y Lucas, con apenas 6 años, empezó a tener noción del esfuerzo que hacían sus padres por mantener a él y sus cinco hermanos (tres mayores igual o más futboleros aún).

Justo antes de que falleciera el abuelo paterno de Lucas, lograron hacer el trámite de la ciudadanía italiana que le sirvió para viajar a los 17 años a Europa e incorporarse al Delfino Pescara, su trampolín profesional. Su padre, Ricardo, hacía años que había encontrado una changa como relator de fútbol en radios uruguayas que le brindaron la oportunidad de conocer la Bombonera, el Monumental y otras canchas del fútbol argentino, de los más consumidos en el seno familiar.

Torreira padre se deleitó en los 90 con el Vélez de Carlos Bianchi que dio el golpe en la Intercontinental ante Milan pero no impuso su simpatía por el Fortín a sus herederos. Algunos se hicieron hinchas de River y otros de Boca, como Lucas. ¿Nivel? Fanáticos. “Los hermanos hinchas de River a Lucas lo quieren matar. Ya le vienen diciendo que no se haga el machito porque, si juega en Boca, Gallardo lo va a hacer correr y no le va a ser fácil”, reveló el papá del futbolista del Atlético Madrid en diálogo con TyC Sports.

El futbolista uruguayo sintió muchísimo la pérdida de su madre, víctima del coronavirus (@ltorreira34)

Por falta de dinero y recursos, Ricardo Torreira vio frustrado su deseo de emigrar a España en aquellos tiempos de desesperante crisis, cometido que sí pudo conseguir su hermano. Él quedó “colgando y padeciendo mucho”, según relató. Nunca encontró a alguien que le tendiera una mano solidaria para poner en pie a su familia. La espina le quedó clavada a él y también a su esposa, que fue la que convenció a Lucas en el último tiempo de permanecer en Europa.

“Mi señora le decía ‘quedate, Luquitas, que nosotros hace 20 años queremos ir y no podemos”, confesó Ricardo. Desde el año pasado el volante de la selección uruguaya pretendía retornar a Sudamérica luego de que el Arsenal inglés, club dueño de su ficha, prescindiera de sus servicios. Ya había cumplido el objetivo de hacerles conocer el Viejo Continente a sus padres, por los que tiene devoción y le cuesta despedirse cada vez que deja el aeropuerto de su tierra. Extrañaba horrores pero el pedido de su madre lo terminó de convencer para soportar un tiempo más del otro lado del Atlántico vistiendo la camiseta colchonera.

Cada despedida familiar en los aeropuertos, un martirio para el oriundo de Fray Bentos

Al ser anoticiado del fallecimiento de su mamá, Torreira se tomó el primer avión que halló en la capital española y se reencontró con su familia. Luego de horas fundidos en abrazos y llantos, tuvo una charla a solas con su padre en la que hizo un clic. Su progenitor le dijo: “Mire, acá las cosas son así: los millones sirven para una familia que nunca tuvo nada para vivir cómoda. Vos te podés levantar y sabés que tenés para comer, pagar tus insumos y todo, pero nosotros perdimos lo más importante que teníamos en la vida. Es ahora o nunca. Si quiere venir, véngase pronto ”. Así fue como nació la idea de jugar en Boca de Lucas Torreira. Y su padre, desoyendo recomendaciones de su representante, redobló la apuesta: “Sin lugar a dudas lo va a hacer”.

Con el corazón en la mano, Ricardo Torreira concluyó: “La pérdida de mi señora no va a ser fácil de superar, estamos todos bastante mal porque era una mujer de barrio que sin maquillaje logró una familia maravillosa y supo criar a mis gurises. Lucas es la cara visible pero todos hemos generado una unión y amiguismo entre todos. Somos amigos que podemos hablar abiertamente todos de cualquier tema sobre la mesa”.

"Es ahora o nunca", fue el mensaje de Ricardo a Lucas ante su idea de jugar en Boca

La familia Torreira jugó sus fichas, ahora será el turno de jugar del Consejo de Fútbol de Boca y su habilidad de negociación con el Arsenal inglés para contratarlo en junio.

