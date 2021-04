Un importante jugador de Boca podría irse en el próximo mercado: “Esta situación incomoda”

Otro importante jugador de Boca podría decir adiós (Fotobaires)

Boca desanda su camino en la Copa de la Liga y la Copa Argentina mientras prepara su estreno por la Libertadores que será a fines del mes de abril. El Consejo de Fútbol trabaja en refuerzos para la segunda mitad del año y también sabe que puede haber recambio por la salida de varios integrantes del plantel. Sin embargo no estaba en los planes que fuera concreta la chance de despedir a uno de los jugadores más importantes de la defensa.

El representante de Lisandro López rompió el silencio y confirmó que “si la situación no cambia, va a tener que salir” . En diálogo con TyC Sports, Gustavo Goñi declaró: “Él volvió de Europa con la ilusión de ser protagonista y lo fue, demostró que estaba al nivel de Boca, metió 8 goles, ganó 3 títulos y cuando llegó la dirigencia y el técnico nuevo cambiaron de opinión respecto a él”.

Tras el arribo de Carlos Zambrano, lentamente López perdió protagonismo hasta directamente ser relegado al banco de suplentes. “No fue por rendimiento futbolístico porque mostró un altísimo nivel incluso siendo una de las figuras del último Superclásico. En el último partido jugaron tres de los cuatro centrales y por decisión del técnico quedó afuera. Obviamente si no se revierte la situación, va a tener que salir”, insistió su agente.

Lisandro López fue una de las caras del plantel para presentar la flamante camiseta de Boca

Al mismo tiempo mencionó que no faltan interesados en contar con los servicios del zaguero central de 31 años, por el que ya preguntaron Santos, Cádiz y un equipo mexicano en el mercado de pases anterior: “Él se tenía fe porque estaba jugando y demostraba un nivel alto. Lo curioso es que quizás lo mejor de Boca era la defensa, era la menos vencida con dos centrales que funcionaban muy bien, pero el entrenador decidió cambiar y solo queda acatar su decisión”. Y completó: “Si no es titular buscaremos un destino. Todavía falta para junio pero me parece que las cartas están echadas”.

Goñi también es representante de Nahuel Tenaglia, lateral derecho de Talleres de Córdoba que sonó en el Xeneize hace unos meses. Sobre él y su trato personal con los integrantes del Consejo de Fútbol aclaró: “A mí nunca nadie me llamó por Tenaglia, no sé si hubo interés real o no. Con el chico Adrián Sánchez que fue prestado a Curicó Unido de Chile donde está Martín Palermo no hubo ningún problema en arreglar con la dirigencia. Veremos ahora con Lisandro qué pasa. Hoy no busco destino, pero si esto sigue así, vamos a buscarlo”. Vale aclarar que en caso de registrarse su salida sería al exterior y no a otro equipo de Argentina.

“Lisandro es un agradecido a Boca, ama esta camiseta y el club. Prefiere volver a Europa si es posible o buscar otro destino. En el mercado anterior no buscamos la salida y hubo interesados, quizás llegó el momento de ponerse a trabajar por una salida que favorezca a todos porque a Boca tampoco le conviene tener a un jugador como Lisandro en el banco”, añadió el representante. Y cerró: “No he hablado con la dirigencia, no me compete hacerlo tampoco. Me compete buscarle el mejor destino a Lisandro y que sea feliz. Esta situación incomoda ”.

