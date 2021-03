Humbertito Grondona: “Mi papá hubiera hecho algo para salvar a Maradona, como lo hizo cuando le dio la Selección”

Humbertito Grondona sobre la relación de Julio Grondona y Diego Maradona

Humberto Grondona, uno de los hijos de Julio Grondona, el ex presidente de la AFA, contó detalles de la relación que tenía su papá con Diego Maradona y de cómo hubiera actuado Don Julio ante el complejo estado de salud de Pelusa. “Mi papá hubiera movido cielo y tierra para salvarlo. El amor que le tenía a Diego era el de un padre a un hijo. Seguramente se habrán dado un abrazo fraternal y ya habrán tenido la charla pendiente que no pudieron tener acá”, expresó en diálogo con Súper Deportivo Radio por Radio Villa Trinidad.

“No te quepa la menor duda de que papá hubiera hecho algo para salvar a Diego, como lo hizo cuando le dio la Selección. ¿Te parece que eso fue poco?. En este caso hubiera movido cielo y tierra para que se salvara. El amor que le tenía mi papá a Diego, era el amor de un padre a un hijo. Punto y aparte, con idas y venidas”, aseguró Humbertito.

Sobre cómo se originó el desembargo de Maradona en la Selección, que dirigió durante las Eliminatorias Sudamericanas clasificatorias al Mundial de Sudáfrica 2010 y durante la cita mundialista, hasta la derrota por 4-0 ante Alemania por los cuartos de final, agregó: “Siempre mi padre quiso darle la Selección a Diego y cuando vio el momento se la dio. Hay testigos que escucharon que él dijo: ‘quiero entrar al predio de la AFA del brazo con Diego’. No cualquiera decía eso. Yo conozco presidentes de equipos que le hablabas de Maradona entrenador y te decían ‘no sos mi amigo’. Mi padre lo quería como un hijo a Diego. Si hubiera visto como murió Diego estaría muy mal”.

Diego Maradona y Julio Grondona, ex presidente de la AFA (Télam)

En este punto, sobre los últimos días de Maradona, Humbertito Grondona aseguró que Don Julio “se hubiera preocupado por la situación de Diego, como se preocupa por un amigo o los seres queridos. Con seguridad hubiera estado muy cerca de toda esa situación que vivió Diego”. Y también contó que Maradona se arrepintió de haber rechazado continuar en la Selección, pero que cuando se lo comunicó ya era tarde. “Mi viejo le dio la Selección, después se la quiso seguir dando, pero él no aceptó. Cuando eligen a Batista, Diego ve que la pierde y ahí quiso volver, pero ya era tarde”, reveló.

Para terminar, Humberto pidió como deseo que su papá y Maradona se encuentren y que Grondona pueda tener la charla pendiente que tenía con Diego. “Seguramente se habrán tratado mejor que acá abajo. Acá no había manera de que se comuniquen. Allá creo que sí y deseo que estén bien los dos. Lo único que pido que allá arriba estén juntos: peleando y discutiendo”.

Y cerró: “A ellos les quedó una charla pendiente, pero no se daban los momentos para que la tengan acá en tierra. El último momento que compartieron juntos fue cuando se juntaron para tener la continuidad en la Selección. En esa charla pendiente mi papá le habrá explicado lo equivocado que estaba en no seguir en la Selección, porque los fundamentos que le dio mi papá fueron reales. Gente que Diego tenía al lado y que nosotros tratábamos de hacerle entender que no debía tenerlos. No eran muchos, eran dos, que después le hicieron daño”.

