De pieza clave en las juveniles de la Selección y ser señalado como el “nuevo Gago” a estar colgado en la Reserva de Boca

Julián Chicco pasó por todas las categorías juveniles de la selección argentina (@julianchicco)

Desde el año 2012 empezó a ser convocado asiduamente para las juveniles de la Selección. Pasó por el Sub 15, se desarrolló en el Sub 17 y hasta fue citado en el Sub 20. En todas las categorías albicelestes participó en torneos internacionales. Ya desde la época en que daba sus primeros pasos en las inferiores de Colón de Santa Fe fue que empezó a exhibir credenciales de futbolista con proyección. Es así que viajó a Inglaterra para estar a prueba dos semanas en el Manchester United (año 2014), sueño que finalmente no se concretó. Igualmente en su casi natal Santa Fe (es oriundo de de la localidad cordobesa de Brinkmann, a escasos 25 kilómetros de la provincia a la que pertenece el Sabalero), le quedaba poco tiempo.

Julián Chicco cautivó a los ojeadores de Boca y la dirigencia presidida Daniel Angelici se lo compró a Colón. Al centrocampista de buena estatura, magnífica técnica y personalidad lo habían tildado como el “nuevo Gago”. Antes de su debut como profesional con la camiseta xeneize de la mano de Guillermo Barros Schelotto (derrota 1-0 contra Argentinos Juniors en La Paternal en el año 2016) se rumoreó que podía llegar a ser uno de los juveniles con prioridad de compra para la Juventus en torno a la venta del uruguayo Rodrigo Bentancur (finalmente fue cedido a Guido Vadalá y se sumaron al acuerdo las opciones de Adrián Cubas y Franco Cristaldo).

Con el galés Ryan Giggs durante su experiencia en el Manchester United (@julianchicco)

Intentó ganarse un lugar en la consideración del Mellizo pero estuvo demasiado tapado por varios compañeros en su puesto: Fernando Gago, Pablo Pérez, Sebastián Pérez, Wilmar Barrios, Rodrigo Bentancur, Fernando Zuqui, Leonardo Jara y Nahitan Nandez más la promoción de otros juveniles como Agustín Almendra. Sin embargo el ex DT de Los Angeles Galaxy lo mantuvo en el plantel al mismo tiempo que permaneció en las convocatorias del Sub 20 nacional (incluso hasta llegó a ser sparring de la Selección Mayor en Copa América).

Recibió ofrecimientos para salir a préstamo en sus dos primeras temporadas como profesional pero prefirió quedarse a lucharla en Boca. Con un puñado de partidos en Primera fue incluido por Barros Schelotto en la lista de buena fe de la Copa Libertadores 2018, aunque no llegó a sumar minutos ni integrar el banco de suplentes en ninguno de los partidos de esa campaña. Sí acompañó al grupo en la final contra River en el Santiago Bernabéu y alentó desde afuera. En ese 2018 sumó seis de los diez compromisos oficiales que disputó con la casaca azul y oro.

Junto a Lautaro Martínez y Nahuel Molina en un compromiso con la selección juvenil (@julianchicco)

En el primer semestre de 2019 fue nuevamente incluido en la lista de la Libertadores por Gustavo Alfaro, pero quedó otra vez en la sombra de volantes centrales como Iván Marcone y Jorman Campuzano. Por esto, sin rodaje, optó por irse a sumar minutos a préstamo a Patronato de Paraná en la temporada 19/20 (su lugar en la Copa fue ocupado por Alexis Mac Allister de cara a las rondas eliminatorias). En el Patrón debutó justamente contra Boca (segunda jornada de la Superliga) y se ganó rápidamente la titularidad. Hasta el final de la campaña del conjunto entrerriano jugó de arranque casi siempre o ingresó desde el banco.

Su buen nivel invitó a pensar que Miguel Ángel Russo iba a tenerlo en cuenta tras la finalización de su vínculo (tal como ocurrió con Leonardo Jara y Nahuel Molina, quien por cuestiones contractuales terminó alejándose) pero eso no sucedió. Chicco fue bajado a la Reserva y permanece en conflicto con la dirigencia porque no renovó contrato.

Desde hace meses el volante de 23 años acude a las prácticas con el plantel dirigido por Battaglia sin participar activamente de las mismas, así como tampoco tiene chances de ser citado para disputar partidos oficiales del segundo equipo. Trabaja de manera diferenciada en la cancha o el gimnasio.

Hoy Julián Chicco se entrena con el plantel de Reserva aunque no es considerado por Sebastián Battaglia (@julianchicco)

¿Cuál es la idea del Consejo de Fútbol? Le ofrecieron renovar contrato por tres años antes de permitirle marcharse a préstamo otra vez, pero el sueldo no satisfizo sus pretensiones económicas, fue rechazado y no existió otra propuesta. Sarmiento de Junín, Instituto de Córdoba y el Dundee United de Escocia se interesaron en él, pero para el CDF es condición que antes ponga el gancho, modalidad empleada con casi todos los futbolistas que salen cedidos. El último en comunicarse fue Belgrano de Córdoba, habilitado hoy para incorporar por la seria lesión de Hernán Bernardello. Si bien desde Córdoba le confirmaron el interés a este medio, dejaron entrever que desistirán de su contratación por la falta de resolución de su vínculo en La Boca.

La intención del jugador era rescindir con el club y dejarle un porcentaje de su pase a Boca antes de confirmar su arribo a otro equipo (situación planteada ante el sondeo de Sarmiento) pero la directiva xeneize no estuvo de acuerdo. Frente a este panorama, todo hace indicar que Chicco continuará apartado de los primeros planos en la Ribera y quedará libre en junio. Y allí sí buscará relanzar su carrera.

