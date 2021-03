Mechi Margalot debuta como relatora de fútbol: “Reinventarme es parte de mi ADN”

Mechi Margalot debuta como relatora de fútbol (Prensa ESPN)

Durante sus doce años como jugadora de Las Leonas, Mechi Margalot llegó a ocupar hasta cinco posiciones diferentes dentro de la cancha. La versatilidad fue una de las características que mejor la definió como jugadora y esa cualidad se mantiene en su carrera como periodista. Luego de su retiro como deportista incursionó en la radio, luego dio el salto a la televisión en SportCenter, el noticiero de ESPN, y también instaló su voz en las transmisiones de hockey. A partir de este domingo, sumará un nuevo desafío: el de relatar partidos de fútbol. Su debut será en el duelo que Ajax y ADO Den Haag disputarán desde las 15.55 en la señal de ESPN3 por una nueva fecha de la Eredivisie, la liga holandesa.

Hace algunos años, un productor le dijo que tenía que probar con el relato de hockey y Mechi aceptó. Ese mismo amigo fue el que la empujó a meterse también en la narración de partidos de fútbol. Una charla de café con Miguel Simón, su gran referente en esta área, fue el impulso necesario y decisivo para asumir el gran reto.

“Soy una persona de temperamento caliente dentro de la cancha, pero después soy fría y analítica afuera. Estoy tranquila, amo los desafíos. Creo que es parte de mi ADN reinventarme y lo hago constantemente: soy una odontóloga devenida jugadora de hockey devenida periodista. Ahora se viene el gran desafío del relato. Soy ansiosa, pero no me pongo nerviosa, ni siquiera lo hacía antes de entrar a la cancha”, dijo Margalot en diálogo con Infobae.

Para relatar, Mechi recurre a algunas de las herramientas que solía utilizar en su carrera deportiva: sabe que es importante mirar a otras personas, pero cree que la propia impronta se irá forjando con la práctica, en el día a día. “Creo que una se va construyendo y va definiendo como quiere ser. Que me encante como relata Miguel (Simón) no quiere decir que no escuche a otros relatores, que no compare y que no trate de sacar lo mejor de cada uno ¿Cómo seré yo? El tiempo lo dirá. Yo quiero ser lo mejor que pueda ser y voy a trabajar para eso. Como concepto de vida digo que el domingo va a ser mi piso”.

La ex integrante de Las Leonas estará este domingo al frente de un partido de la liga holandesa (Prensa ESPN)

“Tácticamente el fútbol y el hockey son iguales”, asegura la ex integrante de Las Leonas, quien tiene a su cargo las transmisiones del deporte del palo y la bocha hace ya varios años en ESPN. Esa experiencia será clave para llevar adelante el relato de fútbol. “El hockey es un deporte muchísimo más veloz y más complicado porque hay cambios indiscriminados. Pero hay dos grandes diferencias: el hockey hace muchos años erradicó el tema de la posición adelantada y, además, solo se hacen los goles desde adentro del área. Después, todo el resto, como el concepto de triangulación, las rotaciones verticales, el pasaje de los centrales o las tiradas de los laterales es todo es igual”, agregó.

Mechi se define como una “enferma” del videoanálisis y ese será uno de sus grandes aliados a la hora de preparar las transmisiones. La táctica es uno de sus mayores intereses, pero en la semana previa a su debut también aprovechó cada momento para recopilar información o estadísticas que puedan ser útiles para explicar distintas circunstancias del partido: se quedó hasta la madrugada leyendo la historia personal del árbitro y los detalles de sus actuaciones ante los dos equipos que se enfrentarán el domingo o los antecedentes de cánticos racistas y xenófobos de los hooligans del Ado Den Haag. Todo dato puede ayudar a enriquecer la experiencia de las y los televidentes.

Hasta no hace mucho tiempo, el relato y el comentario de los partidos eran espacios reservados a los varones. Mechi, de 45 años, es consciente de que es parte de una ola de transformación que también ha llegado al periodismo deportivo: “El día que dejemos de hacer hincapié en el género va a ser el día en el que llegue la igualdad. No hablo de cuando a las mujeres no les permitían estudiar o no les permitían votar, porque ahí siempre iba a haber una diferencia de know-how o de experiencia porque las mujeres sólo se dedicaban a criar hijos y mantener la casa, pero ya hace algunos años que la mujer tiene igualdad de condiciones en el acceso al estudio. Entonces, cuando aplicás para un puesto se debería tomar en cuenta tu experiencia o tus conocimientos. La pregunta ya no es si es hombre o mujer o qué edad tiene la persona. Creo que la mujer se fue ganando su lugar de a poco entre las mandatarias y las políticas, y cada vez hay más empresas que tienen como propuesta tener la misma cantidad de mujeres que de hombres. Todo esto tiene que ser logrado, trabajado, consensuado y merecido”.

Por el momento, la conductora de SportCenter -que seguirá al frente del noticiero- apuesta a ir mejorando día a día en su nuevo rol. Cree que conocer muy bien a los equipos, como así también entender los tiempos y los tonos de un partido es parte de una búsqueda constante. Su puntapié inicial será en la liga holandesa y, aunque siempre se propone crecer, su mente está puesta en el proceso de aprendizaje.

Margalot seguirá al frente de SportCenter (Prensa ESPN)

“Una tiene que empezar por donde tiene que empezar. A mí a veces me llaman madres para preguntarme cuál es el mejor palo de hockey que les pueden comprar a sus hijas y yo les digo que yo empecé con uno que me habían comprado mis papás de una marca que ni el propio dueño conocía. Primero tienen que empezar a amar el deporte y recién después, cuando den el salto de calidad, ahí hay que comprarles el palo caro. Esa filosofía yo la aplico en la vida: yo tengo que empezar por la liga que me dio el canal y tengo que demostrar que estoy a la altura de lo que estoy haciendo. Si después se da el salto a un partido más importante, eso va a ser consecuencia de lo que yo muestre todos los fines de semana”, planteó.

Estar al frente de un partido de la Premier League o poder relatar a Lionel Messi -a quien nunca vio jugar en vivo- son posibilidades que se plantean a futuro, si se cumplen los pasos que se plantea esta campeona del mundo y tres veces medallista olímpica con la selección argentina. “No tengo idea cuál es el techo”, sostiene. Y, a modo de conclusión, recalca: “En la medida en que yo sepa que el domingo es mi piso, estoy por el buen camino. Nunca nadie me va a presionar más de lo que me presionó yo, eso me pasaba también cuando era jugadora: ni mis entrenadores ni la prensa me exigían tanto como me exigía yo misma. Estoy dispuesta a disfrutar el camino, que de eso se trata esto también”.